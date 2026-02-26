Ajker Patrika
কক্সবাজার

কক্সবাজার শহরে এলপিজি গ্যাসপাম্পে দুই দফা আগুন, অগ্নিদগ্ধসহ আহত ১০

কক্সবাজার প্রতিনিধি
কক্সবাজার শহরের কলাতলী বাইপাস সড়কের এন আলম এলপিজি গ্যাসপাম্পে দুই দফা আগুনের ঘটনা ঘটে।

কক্সবাজার শহরের কলাতলী বাইপাস সড়কের একটি এলপিজি গ্যাসপাম্পে দুই দফা আগুনের ঘটনা ঘটেছে। এতে অগ্নিদগ্ধসহ অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ছয়জনকে কক্সবাজার সদর হাসপাতাল থেকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) রাত সাড়ে ৯টা ও সাড়ে ১০টার দিকে এই ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাত সাড়ে ৯টার দিকে এন আলম এলপিজি গ্যাসপাম্পে প্রথম দফায় আগুনের সূত্রপাত হয়। প্রায় আধা ঘণ্টা চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও রাত সাড়ে ১০টার দিকে আবার বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এতে আগুন আশপাশে ছড়িয়ে পড়ে এবং মুহূর্তে ভয়াবহ রূপ নেয়।

আগুনে পার্কিং করে রাখা অন্তত ২৫টি যানবাহন পুড়ে যায়। বেশ কয়েকটি বাস ও আশপাশের দোকানপাট এবং বসতঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। স্থানীয় ব্যবসায়ী ও যানবাহনের মালিকেরা জানান, এতে কয়েক কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের ভাষ্য, বিস্ফোরণের পর গ্যাস ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টি করে। ঘটনাস্থলে উৎসুক জনতার ভিড় ঠেকাতে সেনাবাহিনী কাজ করে। এ সময় ওই সড়কে যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়।

এর আগে সন্ধ্যায় পাম্পটিতে গ্যাস লিকের ঘটনা ঘটে। বিষয়টি ফায়ার সার্ভিসকে জানানো হলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাইকিং করে এলাকাবাসীকে সতর্ক করা হয় এবং আগুন না জ্বালানোর অনুরোধ করা হয়।

কক্সবাজার সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ছমিউদ্দিন বলেন, গ্যাসপাম্পের লিকেজ থেকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। তবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে কিছু জানাতে পারেননি।

ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট ও সেনাবাহিনীর দুটি ওয়াটার ব্রাউজারসহ দুটি টিম রাত সাড়ে ১২টায় আগুন নিয়ন্ত্রণ আনতে সক্ষম হয়। এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে।

এ বিষয়ে ফায়ার সার্ভিসের তরফ থেকে কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

