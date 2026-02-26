দুমকীতে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে পাঁচজনকে কুপিয়ে জখম, আটক ২

পটুয়াখালীর দুমকীতে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে পাঁচজনকে কুপিয়ে জখম করার ঘটনা ঘটেছে। বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে উপজেলার শ্রীরামপুর ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডে এই ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জমি নিয়ে পূর্ববিরোধের জেরে ফিরোজ আলম শাওন ও তাঁর বাবা সিদ্দিকুর রহমানসহ কয়েকজন প্রতিপক্ষের ওপর হামলা চালান। এতে সাফিয়া বেগম (৫০), সোহরাফ হোসেন (৬৫), মো. মুছা (২৬), নজরুল ইসলাম (২৭) ও আবুয়াল হোসেন (৬৫) আহত হন।
দুমকী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সূত্রে জানা গেছে, আহত ব্যক্তিদের মধ্যে সাফিয়া বেগম ও নজরুল ইসলামের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁদের শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। অন্য তিনজন দুমকী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন।
দুমকী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সেলিম উদ্দীন বলেন, এই ঘটনায় সন্ধ্যায় পাঁচজনকে আসামি করে থানায় মামলা করা হয়েছে। প্রধান আসামি ফিরোজ আলম শাওন ও তাঁর বাবা সিদ্দিকুর রহমানকে আটক করা হয়েছে। অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।
একই সময়ে উপজেলা ভূমি অফিসে গিয়ে দেখা যায়, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মুজিবুর রহমানের কক্ষ খোলা থাকলেও তিনি উপস্থিত নেই। তাঁর সরকারি মোবাইল নম্বরও বন্ধ পাওয়া যায়। ভূমি অফিসের সার্ভেয়ার আবুল কালাম আজাদের কক্ষও তালাবদ্ধ ছিল। পরে তাঁকে উপজেলা পুকুরপাড় এলাকায় দেখা যায়।২ ঘণ্টা আগে
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, হঠাৎ আগুনের সূত্রপাত হলে মুহূর্তের মধ্যে তা পুরো খামারে ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় লোকজন প্রায় এক ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। খবর পেয়ে শিবচর ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।২ ঘণ্টা আগে
সাতক্ষীরার তালা উপজেলায় এক সাংবাদিকের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় যুবদল নেতার বিরুদ্ধে। গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় উপজেলার হাজরাকাটি বাজারে এই ঘটনা ঘটে। পরে স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে তালা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে।২ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর মতিঝিল এলাকায় অভিযান চালিয়ে পিকআপ ভ্যানসহ ৩৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে ডিবি পুলিশ। এ সময় গিয়াস উদ্দিন নামে পিকআপ ভ্যানের চালককে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। ডিবি জানিয়েছে, গিয়াস উদ্দিন একজন চিহ্নিত মাদক কারবারি।৩ ঘণ্টা আগে