মতিঝিলে ৩৬ কেজি গাঁজাসহ গ্রেপ্তার ১

রাজধানীর মতিঝিল এলাকায় অভিযান চালিয়ে পিকআপ ভ্যানসহ ৩৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে ডিবি পুলিশ। এ সময় গিয়াস উদ্দিন নামে পিকআপ ভ্যানের চালককে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। ডিবি জানিয়েছে, গিয়াস উদ্দিন একজন চিহ্নিত মাদক কারবারি।
গতকাল বুধবার রাতে ডিবি মিরপুর বিভাগের অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার (এডিসি) মো. সোনাহর আলী জানান, গত মঙ্গলবার দেশের সীমান্তবর্তী একটি জেলা থেকে জব্দ হওয়া গাঁজা ঢাকায় নিয়ে আসেন পিকআপের চালক গিয়াস উদ্দিন। ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় এই গাঁজা সরবরাহের জন্য তিনি এনেছিলেন। এই খবর পেয়ে মঙ্গলবার রাত প্রায় ৯টার দিকে মতিঝিল থানার টিঅ্যান্ডটি কলেজের সামনে অভিযান চালায় ডিবি মিরপুর বিভাগের জোনাল টিম। অভিযানে পিকআপ ভ্যান থেকে ৩৬ কেজি গাঁজাসহ চালক গিয়াস উদ্দিনকে গ্রেপ্তার করা হয়। রাজধানীতে মাদকবিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে অভিযানটি পরিচালিত হয়।
ডিবির এই কর্মকর্তা আরও জানান, গ্রেপ্তার গিয়াস উদ্দিন কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলার ভাজরা সরকারবাড়ী গ্রামের বাসিন্দা। তাঁর বাবার নাম মৃত শুকুর আলী এবং মায়ের নাম মৃত নুরজাহান। এই ঘটনায় মতিঝিল থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা হয়েছে।
একই সময়ে উপজেলা ভূমি অফিসে গিয়ে দেখা যায়, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মুজিবুর রহমানের কক্ষ খোলা থাকলেও তিনি উপস্থিত নেই। তাঁর সরকারি মোবাইল নম্বরও বন্ধ পাওয়া যায়। ভূমি অফিসের সার্ভেয়ার আবুল কালাম আজাদের কক্ষও তালাবদ্ধ ছিল। পরে তাঁকে উপজেলা পুকুরপাড় এলাকায় দেখা যায়।২ ঘণ্টা আগে
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, হঠাৎ আগুনের সূত্রপাত হলে মুহূর্তের মধ্যে তা পুরো খামারে ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় লোকজন প্রায় এক ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। খবর পেয়ে শিবচর ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।২ ঘণ্টা আগে
সাতক্ষীরার তালা উপজেলায় এক সাংবাদিকের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় যুবদল নেতার বিরুদ্ধে। গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় উপজেলার হাজরাকাটি বাজারে এই ঘটনা ঘটে। পরে স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে তালা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে।২ ঘণ্টা আগে
পটুয়াখালীর দুমকীতে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে পাঁচজনকে কুপিয়ে জখম করার ঘটনা ঘটেছে। বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে উপজেলার শ্রীরামপুর ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডে এই ঘটনা ঘটে।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জমি নিয়ে পূর্ববিরোধের জেরে ফিরোজ আলম শাওন ও তাঁর বাবা সিদ্দিকুর রহমানসহ কয়েকজন প্রতিপক্ষের ওপর হামলা..৩ ঘণ্টা আগে