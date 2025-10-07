Ajker Patrika
কক্সবাজারে রোহিঙ্গা নারী-শিশুসহ ১৭০ জন আটক, মাঝিদের জিম্মায় হস্তান্তর

 টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি
রোহিঙ্গা নারী-শিশুসহ ১৭০ জন আটক। ছবি: আজকের পত্রিকা
কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফের বিভিন্ন রোহিঙ্গা ক্যাম্প থেকে বাইরে আসা নারী-শিশুসহ ১৭০ জনকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (২ বিজিবি)। পরে তাদের নিজ নিজ ক্যাম্পের মাঝিদের জিম্মায় হস্তান্তর করা হয়।

বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সোমবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত টেকনাফ উপজেলার বিভিন্ন স্থানে চেকপোস্ট বসিয়ে ও অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। আটক রোহিঙ্গাদের মধ্যে ৮৮ জন পুরুষ, ৫০ জন নারী ও ৩২টি শিশু রয়েছে। আটক ব্যক্তিদের যাচাই-বাছাই শেষে সংশ্লিষ্ট ক্যাম্পের মাঝিদের জিম্মায় হস্তান্তর করা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে জাদিমুড়া ২৬ নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পের মাঝি ইসমাইল বলেন, ‘প্রশাসনের পক্ষ থেকে বারবার মাইকিং ও বৈঠকের মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের ক্যাম্পের বাইরে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু কেউ কাজের খোঁজে, কেউ ডাক্তার দেখাতে বা মাছ ধরতে গিয়ে বাইরে চলে যায়। বিজিবি তাদের আটক করে পরে আমাদের জিম্মায় দেয়।’

এ বিষয়ে টেকনাফ ব্যাটালিয়নের (২ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আশিকুর রহমান বলেন, রোহিঙ্গারা অবৈধভাবে ক্যাম্পের বাইরে আসায় স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ব্যাহত হচ্ছে। অপহরণ, মানব পাচার, মারামারি, খুন-গুমসহ নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বেড়ে গেছে। সমাজের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

