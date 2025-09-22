টেকনাফে বজ্রপাতে নিখোঁজ জেলের লাশ উদ্ধার

টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি
কক্সবাজারের টেকনাফে নাফ নদে মাছ ধরার সময় বজ্রপাতে মো. আনোয়ার হোসেন (৫০) নামের এক জেলের মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টার দিকে টেকনাফ পৌরসভার স্লুইস গেটসংলগ্ন নাফ নদে ভাসমান অবস্থায় স্থানীয়রা লাশটি দেখতে পেয়ে পরিবারকে খবর দেন। পরিবারের লোকজন এসে লাশটি উদ্ধার করেন।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন টেকনাফ নৌ পুলিশ পরিদর্শক আতিকুল হক।
আনোয়ার টেকনাফ পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তর চৌধুরীপাড়া এলাকার বাসিন্দা। তাঁর পরিবার সূত্রে জানায়, রোববার ভোরে টেকনাফ পৌরসভার নাফ নদে হেচ্ছার খাল এলাকায় মাছ ধরতে যান আনোয়ার ও একই এলাকার জাফরের ছেলে মো. আয়াস (৩৫)।
এ সময় বজ্রপাতে আনোয়ার নৌকা থেকে নদে পড়ে গিয়ে নিখোঁজ হন। সঙ্গে থাকা আয়াস অনেক খোঁজাখুঁজি করে কোনো সন্ধান না পেয়ে বাড়ি এসে পরিবারকে বিষয়টি জানান।
টেকনাফ পৌরসভার ৭, ৮ ও ৯ ওয়ার্ডের সাবেক নারী কাউন্সিলর নাজমা আলম বলেন, গতকাল ভোর ৫টার দিকে নাফ নদে নৌকায় মাছ শিকারের সময় বজ্রপাতে এক জেলে নিখোঁজ ছিল। সকালে পরিবারের সদস্যরা নাফ নদ থেকে ভাসমান অবস্থায় নিখোঁজ জেলে আনোয়ারের লাশটি উদ্ধার করেন।
টেকনাফ নৌ পুলিশের পরিদর্শক আতিকুল হক বলেন, খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থল গেছে। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
কক্সবাজারের টেকনাফে নাফ নদে মাছ ধরার সময় বজ্রপাতে মো. আনোয়ার হোসেন (৫০) নামের এক জেলের মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টার দিকে টেকনাফ পৌরসভার স্লুইস গেটসংলগ্ন নাফ নদে ভাসমান অবস্থায় স্থানীয়রা লাশটি দেখতে পেয়ে পরিবারকে খবর দেন। পরিবারের লোকজন এসে লাশটি উদ্ধার করেন।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন টেকনাফ নৌ পুলিশ পরিদর্শক আতিকুল হক।
আনোয়ার টেকনাফ পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তর চৌধুরীপাড়া এলাকার বাসিন্দা। তাঁর পরিবার সূত্রে জানায়, রোববার ভোরে টেকনাফ পৌরসভার নাফ নদে হেচ্ছার খাল এলাকায় মাছ ধরতে যান আনোয়ার ও একই এলাকার জাফরের ছেলে মো. আয়াস (৩৫)।
এ সময় বজ্রপাতে আনোয়ার নৌকা থেকে নদে পড়ে গিয়ে নিখোঁজ হন। সঙ্গে থাকা আয়াস অনেক খোঁজাখুঁজি করে কোনো সন্ধান না পেয়ে বাড়ি এসে পরিবারকে বিষয়টি জানান।
টেকনাফ পৌরসভার ৭, ৮ ও ৯ ওয়ার্ডের সাবেক নারী কাউন্সিলর নাজমা আলম বলেন, গতকাল ভোর ৫টার দিকে নাফ নদে নৌকায় মাছ শিকারের সময় বজ্রপাতে এক জেলে নিখোঁজ ছিল। সকালে পরিবারের সদস্যরা নাফ নদ থেকে ভাসমান অবস্থায় নিখোঁজ জেলে আনোয়ারের লাশটি উদ্ধার করেন।
টেকনাফ নৌ পুলিশের পরিদর্শক আতিকুল হক বলেন, খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থল গেছে। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
টাঙ্গাইলের সখীপুরে দায়িত্ব পালনকালে বনপ্রহরীদের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা হয়েছে। বন বিভাগের বহেড়াতৈল বিট কর্মকর্তা রুমিউজ্জামান বাদী হয়ে স্থানীয় ইউপি সদস্য আলাউদ্দিন, ওয়ার্ড বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শের আলীসহ সাতজনকে আসামি করে রোববার সখীপুর থানায় মামলা করেছেন।১৯ মিনিট আগে
রাজধানীর পুরান ঢাকার নাজিরাবাজার এলাকায় রাস্তায় বৃষ্টির পানিতে বিদ্যুতায়িত হয়ে আমিন (৩০) নামে বাইসাইকেল আরোহী এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। তিনি বেকারি দোকানের কর্মচারী ছিলেন।১ ঘণ্টা আগে
কক্সবাজারের মহেশখালীতে ‘পূর্বশত্রুতার জেরে’ ভাতিজার গুলিতে চাচা নিহত হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। গতকাল রোববার রাত ১০টার দিকে উপজেলার কালারমারছড়া ইউনিয়নের মোহাম্মদ শাহ ঘোনার মুজিব কিল্লা নামক এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
ঢাকায় মেট্রোরেলের সময়সূচিতে পরিবর্তন আসছে। যাত্রী চাহিদা মেটাতে আগামী শুক্রবার (২৭ সেপ্টেম্বর) থেকে পরীক্ষামূলকভাবে ট্রেন চলাচলের সময় এক ঘণ্টা বাড়ানো হচ্ছে। নতুন ব্যবস্থায় সকালে ট্রেন চলাচল শুরু আরও আধা ঘণ্টা আগে, আর রাতে শেষ ট্রেন ছাড়বে আধঘণ্টা দেরিতে।১ ঘণ্টা আগে