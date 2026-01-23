Ajker Patrika
কক্সবাজার

একটি শক্তি বিদেশিদের গোলামি করে বিভ্রান্তিকর রাজনীতি করছে: সালাহউদ্দিন

কক্সবাজার প্রতিনিধি
আপডেট : ২৩ জানুয়ারি ২০২৬, ১৬: ৩৮
একটি শক্তি বিদেশিদের গোলামি করে বিভ্রান্তিকর রাজনীতি করছে: সালাহউদ্দিন
বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ আজ শুক্রবার কক্সবাজারের চকরিয়ায় নির্বাচনী পথসভায় বক্তব্য দেন। ছবি: সংগৃহীত

বিএনপিই একমাত্র বাংলাদেশের পক্ষের শক্তি বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেছেন, ‘যারা ভারতের পক্ষে, তারা ভারতে পালিয়েছে। অপর একটি শক্তি বিদেশিদের গোলামি করে বিভ্রান্তিকর রাজনীতি করছে।’

আজ শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) দুপুরে কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার সুরাজপুর-মানিকপুরে নির্বাচনী গণসংযোগের সময় পথসভায় সালাহউদ্দিন আহমদ এসব কথা বলেন।

সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘দেশে যেন আর কোনো দিন ফ্যাসিবাদ ফিরে না আসে, সেই ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। অগণতান্ত্রিক শক্তির উত্থান হলে সবার একই পরিণতি হবে। বিএনপি দেশের মানুষের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছে। শহীদদের প্রত্যাশা অনুযায়ী একটি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিএনপি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি সবাইকে স্বাধীনভাবে, মুক্ত পরিবেশে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বিএনপির স্থায়ী কমিটির এই সদস্য বলেন, ‘দেশ গণতান্ত্রিক পথে উত্তরণে এ নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ।’

এর আগে সকালে পেকুয়া উপজেলার মগনামায় সালাহউদ্দিন আহমদ গণসংযোগ করেন। এ সময় তিনি কখনো লবণমাঠে, কখনো জেলেপল্লির নারীদের সঙ্গে দেখা করে ধানের শীষে তাঁর পক্ষে ভোট চান। তাঁর সঙ্গে চকরিয়া উপজেলা বিএনপির সভাপতি এনামুল হকসহ দলীয় নেতা-কর্মী ও সমর্থকেরা উপস্থিত ছিলেন।

কক্সবাজার-১ (চকরিয়া ও পেকুয়া) আসনে সালাহউদ্দিন আহমদ বিএনপি মনোনীত প্রার্থী। তিনি এ আসনে সর্বশেষ ২০০১ সালে নির্বাচন করে জয়ী হয়েছিলেন।

জেলার গুরুত্বপূর্ণ ও জনবহুল এ আসনে এবার ভোটার সংখ্যা ৫ লাখ ৩৩ হাজার ৮২। সালাহউদ্দিন আহমদের সঙ্গে এ আসনে ভোটের লড়াইয়ে আছেন জামায়াতে ইসলামী মনোনীত দলটির কক্সবাজার শহরের আমির আবদুল্লাহ আল ফারুখ। তিনি বয়সে তরুণ এবং প্রথমবার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

বিষয়:

কক্সবাজারবিএনপিচকরিয়াচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরসালাহউদ্দিন আহমদ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ফিরে এসেছে শৈত্যপ্রবাহ, কোথায় কত দিন চলবে

কারাগারেই প্রেম দুই ভয়ংকর খুনির, বিয়ের জন্য প্যারোলে মুক্তি দিল আদালত

আজকের রাশিফল: নববিবাহিতদের জন্য সুখবর অপেক্ষা করছে, ছোটদের পরামর্শও কাজে লাগবে

বিশ্বকাপ না খেললে কত কোটি টাকার রাজস্ব হারাবে বাংলাদেশ

জঙ্গল সলিমপুর: ‘জনবিস্ফোরণ’-এর হুঁশিয়ারি র‍্যাব কর্মকর্তা হত্যা মামলার প্রধান আসামির

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘মানুষের কাছ থেকে কষ্ট পেয়ে’ বাড়িতে গোখরা সাপ পুষছেন আশরাফুল

‘মানুষের কাছ থেকে কষ্ট পেয়ে’ বাড়িতে গোখরা সাপ পুষছেন আশরাফুল

নির্বাচনে বিএনপি-জামায়াতের রণক্ষেত্র হয়ে উঠেছে সামাজিক মাধ্যম, ঝুঁকি কতটা

নির্বাচনে বিএনপি-জামায়াতের রণক্ষেত্র হয়ে উঠেছে সামাজিক মাধ্যম, ঝুঁকি কতটা

কারাগারেই প্রেম দুই ভয়ংকর খুনির, বিয়ের জন্য প্যারোলে মুক্তি দিল আদালত

কারাগারেই প্রেম দুই ভয়ংকর খুনির, বিয়ের জন্য প্যারোলে মুক্তি দিল আদালত

জঙ্গল সলিমপুর: ‘জনবিস্ফোরণ’-এর হুঁশিয়ারি র‍্যাব কর্মকর্তা হত্যা মামলার প্রধান আসামির

জঙ্গল সলিমপুর: ‘জনবিস্ফোরণ’-এর হুঁশিয়ারি র‍্যাব কর্মকর্তা হত্যা মামলার প্রধান আসামির

ধানের শীষের আমলে কেউ গুম হয়নি: তারেক রহমান

ধানের শীষের আমলে কেউ গুম হয়নি: তারেক রহমান

সম্পর্কিত

ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

একটি শক্তি বিদেশিদের গোলামি করে বিভ্রান্তিকর রাজনীতি করছে: সালাহউদ্দিন

একটি শক্তি বিদেশিদের গোলামি করে বিভ্রান্তিকর রাজনীতি করছে: সালাহউদ্দিন

সিদ্ধিরগঞ্জে আগুনে পুড়ল পাঁচটি দোকান

সিদ্ধিরগঞ্জে আগুনে পুড়ল পাঁচটি দোকান

পুলিশকে কুপিয়ে জখম, স্বেচ্ছাসেবক দল নেতার ছেলে আটক

পুলিশকে কুপিয়ে জখম, স্বেচ্ছাসেবক দল নেতার ছেলে আটক