Ajker Patrika
En
কক্সবাজার

রামুতে ট্রেনে কাটা পড়ে যুবক নিহত

কক্সবাজার প্রতিনিধি
রামুতে ট্রেনে কাটা পড়ে যুবক নিহত
ট্রেনে কাটা পড়ে মো. আবদুল্লাহ নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

কক্সবাজারের রামু উপজেলায় ট্রেনে কাটা পড়ে মো. আবদুল্লাহ (৩৮) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার সকাল ১০টার দিকে কক্সবাজার-চট্টগ্রাম রেলপথের রামু উপজেলার ফতেখাঁরকুল ইউনিয়নের সিকদারপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত মো. আবদুল্লাহ রামুর ফতেখাঁরকুল ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সিকদারপাড়া গ্রামের মৃত আবদুল ছবুরের ছেলে।

রামু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা একে ফজলুল হক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয়দের বরাতে একে ফজলুল হক বলেন, সকালে মো. আবদুল্লাহ স্থানীয় বাজারে নাশতা আনতে যান। নাশতা নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে তিনি রেললাইন পার হচ্ছিলেন। এ সময় দ্রুতগতির একটি ট্রেনের ধাক্কায় তাঁর দেহ খণ্ডবিখণ্ড হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। তাঁর হাত-পাসহ শরীরের বিভিন্ন অংশ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে।

একে ফজলুল হক জানান, বিষয়টি রেলওয়ে পুলিশের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জানানো হয়েছে। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

কক্সবাজাররামুরেলওয়ে পুলিশট্রেন দুর্ঘটনাচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত