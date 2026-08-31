রামুতে ট্রেনে কাটা পড়ে যুবক নিহত

কক্সবাজারের রামু উপজেলায় ট্রেনে কাটা পড়ে মো. আবদুল্লাহ (৩৮) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার সকাল ১০টার দিকে কক্সবাজার-চট্টগ্রাম রেলপথের রামু উপজেলার ফতেখাঁরকুল ইউনিয়নের সিকদারপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত মো. আবদুল্লাহ রামুর ফতেখাঁরকুল ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সিকদারপাড়া গ্রামের মৃত আবদুল ছবুরের ছেলে।
রামু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা একে ফজলুল হক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
স্থানীয়দের বরাতে একে ফজলুল হক বলেন, সকালে মো. আবদুল্লাহ স্থানীয় বাজারে নাশতা আনতে যান। নাশতা নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে তিনি রেললাইন পার হচ্ছিলেন। এ সময় দ্রুতগতির একটি ট্রেনের ধাক্কায় তাঁর দেহ খণ্ডবিখণ্ড হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। তাঁর হাত-পাসহ শরীরের বিভিন্ন অংশ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে।
একে ফজলুল হক জানান, বিষয়টি রেলওয়ে পুলিশের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জানানো হয়েছে। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
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