Ajker Patrika
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কক্সবাজার

মাতামুহুরী উপজেলা যুবদলের কমিটি স্থগিত

চকরিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি   
মাতামুহুরী উপজেলা যুবদলের কমিটি স্থগিত
কেন্দ্রীয় যুবদলের দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মিনহাজুল ইসলাম ভূঁইয়ার স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তি। ছবি: সংগৃহীত

কক্সবাজারের মাতামুহুরী উপজেলা যুবদলের পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট কমিটির কার্যক্রম স্থগিত করেছে জাতীয়তাবাদী যুবদলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি।

গতকাল বুধবার রাতে কেন্দ্রীয় যুবদলের দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মিনহাজুল ইসলাম ভূঁইয়ার স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, কেন্দ্রীয় যুবদলের সভাপতি আবদুল মোনায়েম মুন্না ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম নয়নের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাতামুহুরী উপজেলা যুবদলের কমিটির কার্যক্রম পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকবে।

দলীয় সূত্রে জানা যায়, ২০২৫ সালের ১৯ নভেম্বর কেন্দ্রীয় যুবদল মাতামুহুরী উপজেলা যুবদলের পাঁচ সদস্যের আংশিক কমিটি ঘোষণা করে। কমিটি ঘোষণার প্রায় আট মাসের মাথায় এর কার্যক্রম স্থগিত করা হলো।

স্থগিত হওয়া কমিটিতে সিকদার আতিক উল্লাহ সিদ্দিকী সভাপতি, ফজলুল কাইয়ুম সিকদার সাধারণ সম্পাদক, আরিফ মোহাম্মদ অলি উল্লাহ সিনিয়র সহসভাপতি, আকিদুল হক চৌধুরী সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং আসিফ নেওয়াজ সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।

এ বিষয়ে জানতে স্থগিত কমিটির সাধারণ সম্পাদক ফজলুল কাইয়ুম সিকদারের মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও সংযোগ না পাওয়ায় তাঁর বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

বিষয়:

কমিটিকক্সবাজারচট্টগ্রাম বিভাগযুবদলজেলার খবর
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