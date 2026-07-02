ভোলায় কলেজছাত্রকে কুপিয়ে হত্যা, আটক ১

ভোলার লালমোহনে মো. নয়ন (১৯) নামের এক কলেজছাত্রকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) বেলা দেড়টার দিকে লালমোহন পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের স্বনির্ভর রোড এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। নিহত নয়ন লালমোহন পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ট্রান্সপোর্ট ব্যবসায়ী মো. সালাউদ্দিনের ছেলে। তিনি ডা. আজহার উদ্দিন ডিগ্রি কলেজের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিলেন।
পুলিশ ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে আব্দুল্লাহ আল মানিক (১৮) নামের একজনকে আটক করেছে। আটক মানিক উপজেলার লালমোহন ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মো. আলাউদ্দিন মিয়ার ছেলে এবং লাঙ্গলখালী আব্দুল ওহাব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী।
খবরের সত্যতা নিশ্চিত করে লালমোহন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. অলিউল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘কলেজছাত্র নয়নকে হত্যা করা হয়েছে এটা সত্য। তবে আমরা এখনো বিস্তারিত কিছু জানতে পারিনি। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে কলেজছাত্র নয়নের লাশের সুরতহাল সম্পন্ন করেছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ভোলা সদরের জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।’ তিনি আরও বলেন, এই ঘটনায় মানিক নামের একজনকে আটক করে পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। হত্যাকাণ্ডের কারণ উদ্ঘাটনে পুলিশ তদন্ত চালাচ্ছে বলেও জানান ওসি।
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