সমুদ্রে ভাসমান ২৬ জেলেকে উদ্ধার করেছে নৌবাহিনী

কক্সবাজার প্রতিনিধি
বঙ্গোপসাগরে ইঞ্জিন বিকল হয়ে মাঝ সমুদ্রে ভাসতে থাকা ২৬ জেলেকে উদ্ধার করেছেন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সদস্যরা। আজ বুধবার বিকেলে তাঁদের কক্সবাজারের মহেশখালীতে পরিবারের কাছে হস্তান্তরের কথা নৌবাহিনীর এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গতকাল মঙ্গলবার রাতে নিয়মিত টহল কার্যক্রমের সময় নৌবাহিনীর জাহাজ ‘বানৌজা শহীদ মহিবুল্লাহ’ কক্সবাজার বাতিঘর থেকে প্রায় ২৭ নটিক্যাল মাইল দূরে ভাসমান অবস্থায় মাছ ধরার ট্রলার ‘এমভি তাজমিনুর রহমান’ থেকে তাঁদের উদ্ধার করে।
এতে বলা হয়, টহলের সময় ট্রলারটির গতিবিধি অস্বাভাবিক মনে হলে কাছে গিয়ে বিপদসংকেত দেখতে পায় নৌবাহিনী। পরে দ্রুত অভিযান চালিয়ে অসহায় জেলেদের উদ্ধার করা হয়।
উদ্ধারের পর জেলেদের খাবার, বিশুদ্ধ পানি ও প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। পরে ট্রলারসহ সবাইকে নিরাপদে তীরে এনে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। উদ্ধার জেলেরা মহেশখালী উপজেলার বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা।
জেলেদের বরাতে নৌবাহিনী জানায়, গত ৩০ সেপ্টেম্বর মাছ ধরার উদ্দেশ্যে ট্রলারটি সমুদ্রে যায়। ৩ অক্টোবর ফেরার পথে ইঞ্জিন বিকল হয়ে মাঝ সমুদ্রে ভাসতে থাকে।
নৌবাহিনী জানায়, ‘মা ইলিশ সংরক্ষণ-২০২৫’ অভিযানের অংশ হিসেবে সমুদ্র ও উপকূলীয় এলাকায় টহল জোরদার করা হয়েছে। দেশের সমুদ্রসীমার নিরাপত্তা ও উপকূলীয় জনগণের সুরক্ষায় এ তৎপরতা অব্যাহত থাকবে।
