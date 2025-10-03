টেকনাফের পাহাড় থেকে নারী-শিশুসহ ৩৮ জন উদ্ধার, ২ পাচারকারী আটক

টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি
কক্সবাজারের টেকনাফে পাচারের উদ্দেশ্যে আটকে রাখা নারী ও শিশুসহ ৩৮ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। এ সময় দুজন মানব পাচারকারীকে আটক করা হয়। শুক্রবার (৩ অক্টোবর) ভোররাতে বাহারছড়া ইউনিয়নের কচ্ছপিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সংলগ্ন পাহাড়ি এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১৮ জন নারী, ১২ জন পুরুষ ও ৮ শিশুকে উদ্ধার করা হয়। অভিযান পরিচালনা করেন বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এবং নৌবাহিনীর সদস্যরা।
কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লে. কমান্ডার সিয়াম-উল-হক জানান, উদ্ধারকৃত ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, পাচারকারীরা তাদের আটক রেখে মুক্তিপণ আদায়সহ বিভিন্নভাবে নির্যাতন করছিল।
আটক পাচারকারীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন। কোস্ট গার্ড ভবিষ্যতেও মানব পাচার ও অন্যান্য অবৈধ কার্যক্রম রোধে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখবে বলে জানানো হয়েছে।
