কক্সবাজারে হলো এসএমসির বার্ষিক বিক্রয় সম্মেলন

কক্সবাজার প্রতিনিধি
কক্সবাজারে এসএমসি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেডের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক বিক্রয় সম্মেলনে অতিথিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
এসএমসি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেডের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক বিক্রয় সম্মেলন হলো কক্সবাজারে। বৃহস্পতিবার শহরের কলাতলী হোটেল সি প্যালেসের বলরুমে ছিল এই আয়োজন। প্রতিষ্ঠানটির সেলস টিমের সাফল্যের স্বীকৃতি জানাতে এবং ভবিষ্যতে আরও সমৃদ্ধির জন্য কৌশলগত দিকনির্দেশনা প্রদান এবং টেকসই ও লাভজনক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে এ সম্মেলন করে এসএমসি।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন এসএমসির চেয়ারম্যান ফারুক আহমেদ। তিনি বলেন, ৫০ বছর ধরে সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়নে আত্মনির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে এসএমসি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণে আনা এবং ডায়রিয়া মহামারি প্রতিরোধে অসামান্য অবদানের জন্য এসএমসি বিশ্বের অন্যতম সোশ্যাল মার্কেটিং প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত।

সম্মেলনে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও তসলিম উদ্দিন খান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক সায়েফ নাসিরসহ অনেকে বক্তব্য দেন।

সম্মেলনে এসএমসি এন্টারপ্রাইজের কর্মকর্তাসহ সারা দেশের সহস্রাধিক বিক্রয় কর্মকর্তা অংশ নেন।

পরে সেরা বিক্রয় কর্মকর্তাদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

সম্মেলনে জানানো হয়, জনকল্যাণে এসএমসি এন্টারপ্রাইজ ওরস্যালাইন, এসএমসি প্লাস, এসএমসি রুটি, গর্ভনিরোধক বড়ি, স্যানিটারি ন্যাপকিন, স্মাইল বেবি ডায়াপারসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবামূলক উপাদান তৈরি করছে।

