নারীসহ দুই পরিবারের ৪ জনের ‘ডাকাতির প্রস্তুতি’, বন্দুক–মাইক্রোবাসসহ গ্রেপ্তার

কক্সবাজারের চকরিয়ায় অভিযান চালিয়ে ডাকাতির প্রস্তুতির অভিযোগে দুই পরিবারের দুই নারীসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাদের কাছ থেকে দুটি বন্দুক ও মাইক্রোবাসসহ ডাকাতির নানা সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে।
আজ বুধবার চকরিয়া থানা-পুলিশ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত সোয়া একটার দিকে চকরিয়া পৌরসভার আমানপাড়া থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন, চকরিয়া পৌরসভার আমানপাড়ার মৃত নুর হোসেনের ছেলে নাছির উদ্দিন (৩৫) ও তাঁর স্ত্রী খুর্শিদা বেগম (৩৫) এবং ইসমত আরা (৪৫) নামের এক নারী ও তাঁর ছেলে ইমতিয়াজুল কাদের রায়হান (২৫)।
পুলিশ বলছে, গত কিছুদিন যাবৎ ডাকাত চক্রকে নজরদারিতে রাখা হচ্ছিল। তারা ডাকাতির প্রস্তুতি নিচ্ছিল বলে গোপন সংবাদের পর অভিযান চালানো হয়। অভিযানে তাদের কাছ থেকে একটি একনলা বন্দুক, একটি দোনলা বন্দুক, ১০টি কার্তুজ, তালা কাটার মেশিন, একটি হাতুড়ি, একটি রামদা, একটি চাকু এবং একটি মাইক্রোবাস গাড়ি (হাইয়েস) ও দুটি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে।
এ বিষয়ে চকরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনির হোসেন বলেন, গ্রেপ্তার ৪ জনের বিরুদ্ধে পুলিশ বাদী হয়ে থানায় অস্ত্র আইন ও ডাকাতির প্রস্তুতি আইনে দুটি মামলা করেছে। চারজনকে চকরিয়া সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে নেওয়া হবে।
