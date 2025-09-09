Ajker Patrika
দর্শনা সীমান্ত দিয়ে ১২ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি­
বিজিবি-বিএসএফ পতাকা বৈঠকে হস্তান্তর করা বাংলাদেশিরা। ছবি: সংগৃহীত
বিজিবি-বিএসএফ পতাকা বৈঠকে হস্তান্তর করা বাংলাদেশিরা। ছবি: সংগৃহীত

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা সীমান্ত দিয়ে ১২ বাংলাদেশিকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। আজ মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে চুয়াডাঙ্গার মেইন পিলার ৭৬-এর শূন্যরেখায় পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে এ হস্তান্তর সম্পন্ন হয়। আজ বেলা পৌনে ৩টায় চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক নাজমুল হাসান সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা বলা হয়।

হস্তান্তরকৃতদের মধ্যে নয়জন পুরুষ, দুজন নারী এবং এক শিশু রয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বিজিবি জানায়, চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) এবং ভারতের ৩২ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের মধ্যে সীমান্তের মেইন পিলার ৭৬-এর কাছে শূন্য লাইনে কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ে পতাকা বৈঠক হয়। আলোচনার একপর্যায়ে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশকারী মোট ১২ জনকে বিএসএফ বিজিবির কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করে।

পতাকা বৈঠকে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়নের দর্শনা কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার আশরাফুল ইসলাম এবং ৩২ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের গেদে কোম্পানি কমান্ডার এ সি সুরেন্দার সিং উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়নের (৬ বিজিবি) পরিচালক লে. কর্নেল নাজমুল হাসান বলেন, দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয়ের অংশ হিসেবে এ ধরনের পতাকা বৈঠক দুই দেশের মধ্যে আস্থা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করেছে।

