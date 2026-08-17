চুয়াডাঙ্গায় ঘাসের জমিতে বিষ প্রয়োগ, প্রাণ গেল শতাধিক পাখির

দর্শনার পারকৃষ্ণপুর-মদনা এলাকায় ঘাসের জমিতে বিষ প্রয়োগ করে দেশীয় বিভিন্ন প্রজাতির পাখি হত্যার অভিযোগে একজনকে ৫০০ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
গতকাল রোববার রাত ৮টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. শাহীন আলম এই ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।
ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, গত শনিবার (১৫ আগস্ট) বিকেলে পারকৃষ্ণপুর-মদনা গ্রামের বাসিন্দা আতিয়ার রহমান তাঁর ঘাসের জমিতে বিষ প্রয়োগ করেন। ওই জমিতে থাকা পোকামাকড় খেতে গিয়ে শনিবার বিকেল থেকে পরদিন গতকাল বিকেল পর্যন্ত বিভিন্ন প্রজাতির শতাধিক দেশীয় পাখি মারা যায়। বিষয়টি জানাজানি হলে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।
খবর পেয়ে গতকাল রাত ৮টার দিকে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. শাহীন আলম ঘটনাস্থলে গিয়ে বিষয়টির সত্যতা পান। পরে জমির মালিক আতিয়ার রহমানের ছেলে রাজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তিনি জমিতে বিষ প্রয়োগের বিষয়টি স্বীকার করেন।
সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. শাহীন আলম বলেন, বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আইনে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ৫০০ টাকা জরিমানা করা হয়। অভিযানের সময় কৃষকদের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের বিষয়ে সচেতন করা হয়।
সিলেট নগরীর রায়নগরে বাবা-মা ও গৃহপরিচারিকা হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্ঘাটন এবং জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন নিহত দম্পতির প্রবাসী চার সন্তান। একই সঙ্গে নিরপরাধ কেউ যেন হয়রানির শিকার না হন এবং কোনো অপরাধী প্রভাবশালী হওয়ার কারণে যেন আইনের আওতা এড়াতে না পারেন এমন দাবিও জানিয়েছেন তাঁরা।৬ মিনিট আগে
সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণ সংক্রান্ত সমন্বিত নীতিমালা-২০২৫ স্থগিত করে সরকার অনুমোদিত কার্ডধারী ৪৪ হাজার খুচরা সার বিক্রেতাকে বহাল রাখার দাবি জানিয়েছে খুচরা সার বিক্রেতা অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ...৮ মিনিট আগে
ফরিদপুরের মধুখালীতে ৮ বছর বয়সী এক শিশুকে যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণচেষ্টার মামলায় ৬৫ বছর বয়সী জামাল মোল্লাকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। সোমবার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল এ রায় দেন। একই সঙ্গে ১০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ৩ মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।২১ মিনিট আগে
পাবনার সাঁথিয়ায় চকনন্দনপুর মৎস্য খামারের পাশে অলিম্পিক গ্রুপের দুই কর্মীকে মারপিট করে ৪০ হাজার টাকা, দুটি মোবাইল ফোন ও মালামাল ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠেছে। ১৬ আগস্ট রাত ৯টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।২৬ মিনিট আগে