Ajker Patrika
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চুয়াডাঙ্গা

চুয়াডাঙ্গায় ঘাসের জমিতে বিষ প্রয়োগ, প্রাণ গেল শতাধিক পাখির

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি­
চুয়াডাঙ্গায় ঘাসের জমিতে বিষ প্রয়োগ, প্রাণ গেল শতাধিক পাখির
প্রতীকী ছবি

দর্শনার পারকৃষ্ণপুর-মদনা এলাকায় ঘাসের জমিতে বিষ প্রয়োগ করে দেশীয় বিভিন্ন প্রজাতির পাখি হত্যার অভিযোগে একজনকে ৫০০ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গতকাল রোববার রাত ৮টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. শাহীন আলম এই ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, গত শনিবার (১৫ আগস্ট) বিকেলে পারকৃষ্ণপুর-মদনা গ্রামের বাসিন্দা আতিয়ার রহমান তাঁর ঘাসের জমিতে বিষ প্রয়োগ করেন। ওই জমিতে থাকা পোকামাকড় খেতে গিয়ে শনিবার বিকেল থেকে পরদিন গতকাল বিকেল পর্যন্ত বিভিন্ন প্রজাতির শতাধিক দেশীয় পাখি মারা যায়। বিষয়টি জানাজানি হলে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

খবর পেয়ে গতকাল রাত ৮টার দিকে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. শাহীন আলম ঘটনাস্থলে গিয়ে বিষয়টির সত্যতা পান। পরে জমির মালিক আতিয়ার রহমানের ছেলে রাজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তিনি জমিতে বিষ প্রয়োগের বিষয়টি স্বীকার করেন।

সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. শাহীন আলম বলেন, বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আইনে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ৫০০ টাকা জরিমানা করা হয়। অভিযানের সময় কৃষকদের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের বিষয়ে সচেতন করা হয়।

বিষয়:

চুয়াডাঙ্গাদর্শনাপাখিহত্যাখুলনা বিভাগ
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