বিভিন্ন অনিয়মে আলমডাঙ্গায় ৩ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার হাটবোয়ালিয়া বাজারে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর অভিযান চালিয়ে তিনটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করেছে। আজ রোববার দুপুর ১২টার দিকে পরিচালিত এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান।
অভিযান সূত্রে জানা গেছে, হাটবোয়ালিয়া বাজারে বাবলু বীজ ভান্ডার নামক একটি প্রতিষ্ঠানে মেয়াদোত্তীর্ণ বীজ ও কীটনাশক সংরক্ষণ এবং বিক্রির প্রমাণ মেলে। ওই প্রতিষ্ঠানটিকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। পরবর্তীতে জিয়া মিষ্টান্ন ভান্ডারে অস্বাস্থ্যকর ও অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে দই-মিষ্টি সংরক্ষণ এবং পণ্যের গায়ে মূল্য ও মেয়াদের তথ্য না থাকায় ৮ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই ধরনের অনিয়মের অভিযোগে শাহিবুল মিষ্টান্ন ভান্ডারকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান বলেন, ‘খাদ্যদ্রব্য ও নিত্যপণ্য ক্রয়ের আগে অবশ্যই উৎপাদন, মেয়াদ ও মূল্যতালিকা যাচাই করা উচিত। অনিয়মের দায়ে আজ তিনটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানকে মোট ৩৮ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।’
অভিযানে জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মো. রিয়াজ মাহমুদ, জেলা বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা সালমা জাহান নিপাসহ জেলা পুলিশের একটি দল উপস্থিত ছিলেন।
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (ববি) শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে শুরু হয়েছে ‘আন্তঃবিভাগ ইনডোর গেমস প্রতিযোগিতা-২০২৬’। আজ রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের দ্বিতীয় তলায় এ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. মামুন অর রশিদ।৫ মিনিট আগে
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) ভাড়ায়চালিত বাস ‘শানে খোদা’র ধাক্কায় আইন বিভাগের এক শিক্ষার্থীর বাবা মারা গেছেন। এ ঘটনায় প্রতিবাদে আজ রোববার দুপুর ২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ভবনের সামনে মানববন্ধন করেছেন আইন বিভাগের শিক্ষার্থীরা। পরে তাঁরা উপাচার্য বরাবর স্মারকলিপি দেন। এ সময় তাঁরা নিহতের পরিবারকে২২ মিনিট আগে
বরিশাল সরকারি ব্রজমোহন কলেজের (বিএম) উপাধ্যক্ষ হলেন প্রফেসর কাজী জাবের আহমেদ। রাষ্ট্রপতির আদেশে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ সরকারি কলেজ-২-এর উপসচিব এ এস এম শাহরিয়ার জাহান স্বাক্ষরিত রোববারের এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য নিশ্চিত হওয়া গেছে। অধ্যাপক জাবের রোববার বিকেলে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।২৬ মিনিট আগে
নেত্রকোনার মোহনগঞ্জে রনি তালুকদার (৩৮) নামের আওয়ামী মৎস্যজীবী লীগের এক নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। রনি তালুকদার মোহনগঞ্জ পৌর আওয়ামী মৎস্যজীবী লীগের সদস্যসচিব। তিনি পৌর শহরের মাইলোড়া এলাকার বাসিন্দা।৩০ মিনিট আগে