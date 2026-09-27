বেলকুচিতে পিস্তলসহ বাবা-ছেলে আটক

সিরাজগঞ্জের বেলকুচিতে একটি বিদেশি পিস্তলসহ দুজনকে আটক করেছে পুলিশ। আজ রোববার সকালে বেলকুচি উপজেলার রাজাপুর ভূমি অফিসসংলগ্ন এলাকা থেকে তাঁদের আটক করে থানা-পুলিশ।
বিকেলে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য নিশ্চিত করেন সহকারী পুলিশ সুপার শহিদুল ইসলাম।
আটককৃতরা হলেন বেলকুচি উপজেলার রাজাপুর ইউনিয়নের রাজাপুরের জেলহক (৫২) ও তাঁর ছেলে নাসির (২৮)।
সিরাজগঞ্জের সহকারী পুলিশ সুপার শহিদুল ইসলাম জানান, আমাদের কাছে ৯৯৯ নম্বরে ফোনকল আসে। এতে জানতে পারি, জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে রাজাপুর ভূমি অফিসের পাশে গোলাবর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থল থেকে একটি পিস্তল, দুটি গুলির খোসা, একটি ম্যাগাজিন ও দুটি ইলেকট্রিক শক লাইটসহ দুজনকে আটক করি। আটককৃতরা সম্পর্কে পিতা-পুত্র। তিনি জানান, আটককৃতদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা দিয়ে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে এ ঘটনায় আমাদের তদন্ত চলমান রয়েছে।
সংবাদ সম্মেলনে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোক্তারুজ্জামান ও পরিদর্শক (তদন্ত) জহুল ইসলামসহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন।
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