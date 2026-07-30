Ajker Patrika
En
চুয়াডাঙ্গা

জীবননগরে সাইকেল পেল অষ্টম শ্রেণিতে প্রথম হওয়া ৩১ শিক্ষার্থী

চুয়াডাঙ্গা (জীবননগর) প্রতিনিধি 
জীবননগরে সাইকেল পেল অষ্টম শ্রেণিতে প্রথম হওয়া ৩১ শিক্ষার্থী
আজ দুপুরে জীবননগর উপজেলা পরিষদ চত্বরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাইকেল বিতরণ করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আওতায় উপজেলার বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার অষ্টম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জনকারী ৩১ শিক্ষার্থীর মধ্যে সাইকেল বিতরণ করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (৩০ জুলাই) দুপুর সাড়ে ১২টায় উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে আলোচনা সভা শেষে উপজেলা পরিষদ চত্বরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাইকেল বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাইকেল বিতরণ করেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য মো. রুহুল আমিন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জীবননগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সুমাইয়া সুলতানা অ্যানি।

উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, উপজেলার বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার অষ্টম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জনকারী ৩১ জন শিক্ষার্থী এ কর্মসূচির আওতায় সাইকেল পেয়েছে। শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে যাতায়াত সহজ করা এবং তাদের পড়াশোনায় আরও উৎসাহিত করতেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সংসদ সদস্য মো. রুহুল আমিন বলেন, ‘মেধাবী শিক্ষার্থীরাই দেশের ভবিষ্যৎ। তাদের উৎসাহিত করতে সরকার বিভিন্ন শিক্ষাবান্ধব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। শিক্ষা খাতে বিনিয়োগই দেশের উন্নয়নের সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ।’

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আনোয়ার হোসেন খান খোকন, উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মাওলানা সাজেদুর রহমান, নায়েবে আমির সাখাওয়াত হোসেন, সেক্রেটারি মাহফুজুর রহমান, উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন কর্মকর্তা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান, শিক্ষক-শিক্ষিকা, জনপ্রতিনিধি, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা।

সাইকেল পেয়ে শিক্ষার্থীরা আনন্দ প্রকাশ করে এবং এ উদ্যোগের জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানায়।

বিষয়:

চুয়াডাঙ্গাএডিপিখুলনা বিভাগজীবননগরউপজেলাজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত