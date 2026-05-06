ভুয়া চিকিৎসক তাফহিমুল ফের কারাগারে, হাসপাতাল বন্ধের নির্দেশ

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে বায়তুল মামুর চক্ষু হাসপাতালে অভিযান চালিয়ে ভুয়া চিকিৎসক তাফহিমুল হোসাইনকে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। একই সঙ্গে কাগজপত্র হালনাগাদ না হওয়া পর্যন্ত হাসপাতালটি বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
আজ বুধবার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আশরাফুল আলম রাসেল এই ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইন, ২০১০-এর আওতায় তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন।
আদালত সূত্রে জানা যায়, তাফহিমুল হোসাইন দীর্ঘদিন ধরে নিজেকে চক্ষু বিশেষজ্ঞ পরিচয় দিয়ে রোগীদের চিকিৎসাসেবা দিচ্ছিলেন। অভিযোগের ভিত্তিতে গত সপ্তাহে ভ্রাম্যমাণ আদালত হাসপাতাল পরিদর্শনে গেলে তাঁকে পাওয়া যায়নি।
বুধবার পুনরায় অভিযান চালালে তিনি আদালতকে বৈধ কোনো সনদ বা নিবন্ধনপত্র দেখাতে ব্যর্থ হন। পরে ভুয়া পরিচয়ে চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনার দায়ে তাঁকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আশরাফুল আলম রাসেল বলেন, বৈধ নিবন্ধন ছাড়া চিকিৎসা দেওয়া সম্পূর্ণ অবৈধ এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। এ ধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে।
অভিযানে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ফাহমিদা আক্তার রুনা, ইউএনওর সহকারী মিজানুর রহমান এবং সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
উল্লেখ্য, এর আগে একাধিকবার চিকিৎসক পরিচয়ে বিভিন্ন এলাকায় কার্যক্রম চালাতে গিয়ে ধরা পড়েন তাফহিমুল হোসাইন। ২০২৩ সালের ১৩ এপ্রিল বান্দরবানে চক্ষু ক্যাম্প পরিচালনার সময় তাঁকে ও তাঁর ৯ সহযোগীকে এক মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।
২০২৫ সালের ১০ মে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার যতারপুর গ্রামে একই ধরনের অপরাধে তাঁকে তিন মাসের কারাদণ্ড দেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
আনোয়ারায় মাদ্রাসার তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রীকে দলবদ্ধ ধর্ষণে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে সহপাঠী শিক্ষার্থী ও এলাকাবাসী। আজ বুধবার উপজেলার রায়পুর ইউনিয়ন সড়কে এ বিক্ষোভ করে তারা। এ সময় সড়কের উভয় পাশে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।৫ মিনিট আগে
বগুড়ায় প্রাক্তন স্ত্রীকে মারধরসহ বিভিন্নভাবে নির্যাতন করার অভিযোগে শহর যুবদলের এক নেতাকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। বহিষ্কৃত যুবদল নেতার নাম নুর মোহাম্মদ নিহার। তিনি বগুড়া শহর যুবদলের ২০ নম্বর ওয়ার্ডের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি ছিলেন। গতকাল মঙ্গলবার (৫ মে) রাতে যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহদপ্তর...৮ মিনিট আগে
রাজধানীর গুলশান-২ এলাকায় অবৈধভাবে ফ্ল্যাট গ্রহণের অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মামলায় শেখ রেহানার মেয়ে টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিকসহ দুজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে শুনানি আবার পিছিয়ে আগামী ২৮ জুন ধার্য করা হয়েছে। আজ বুধবার ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৫ এর বিচারক মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন এ তারিখ ধার্য ক২৪ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলায় সাততলা আবাসিক ভবনের ছাদ থেকে পড়ে তিন বছরের এক শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। শিশুটির নাম মো. কারিম। আজ বুধবার (৬ মে) বেলা দেড়টার দিকে পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের ‘হাসান টাওয়ার-১’ নামের ভবনে এই দুর্ঘটনা ঘটে।২৭ মিনিট আগে