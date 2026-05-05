চট্টগ্রামে পুলিশ সদস্যের ব্যাগে মিলল ৫০ হাজার ইয়াবা

চট্টগ্রাম নগরীতে যাত্রীবাহী বাসে তল্লাশি চালিয়ে ৫০ হাজার ইয়াবাসহ আশিকুল ইসলাম (৩০) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার নগরীর বাকলিয়া নতুন ব্রিজ মোড়ে কক্সবাজার থেকে ছেড়ে আসা একটি বাস থেকে তাঁকে আটক করা হয়।
গ্রেপ্তার আশিকুল ইসলাম গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুর থানার গোবিন্দপুর গ্রামের বাসিন্দা এবং খুলনা জেলা পুলিশে কর্মরত বলে জানা গেছে।
এ বিষয়ে বাকলিয়া খানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সোলায়মান আজকের পত্রিকাকে বলেন, এই ঘটনায় মঙ্গলবার মাদক আইনে একটি মামলার পর অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।
