Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

৭ তলা ভবনের ছাদ থেকে পড়ে প্রাণ গেল ৩ বছরের শিশুর

ফটিকছড়ি (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
৭ তলা ভবনের ছাদ থেকে পড়ে প্রাণ গেল ৩ বছরের শিশুর
প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলায় সাততলা আবাসিক ভবনের ছাদ থেকে পড়ে তিন বছরের এক শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। শিশুটির নাম মো. কারিম। আজ বুধবার (৬ মে) বেলা দেড়টার দিকে পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের ‘হাসান টাওয়ার-১’ নামের ভবনে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

মারা যাওয়া শিশুটি উপজেলার নাজিরহাট পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের মুনসুর গোমস্তার বাড়ির সৌদিপ্রবাসী মহিনউদ্দিনের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বুধবার দুপুরে শিশুটি তার ভাইয়ের সঙ্গে বাসার ছাদে খেলছিল। একপর্যায়ে সবার অজান্তে ভবনের ছাদের পাশে গিয়ে রেলিংয়ে উঠে পড়ে। সেখান থেকে নিচে পড়ে গেলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

নিহত শিশুর নানা মো. রহমত বলেন, ‘দুপুরে দুই ভাই একসঙ্গে খেলছিল। সবার অজান্তেই তারা বাসার বাইরে চলে যায়। পরে জানতে পারি, ছাদের রেলিং টপকে নিচে পড়ে গেছে। মুহূর্তের মধ্যে সব শেষ হয়ে গেল।’

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে ফটিকছড়ি থানার পরিদর্শক (তদন্ত) রফিকুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, হাসান টাওয়ারের ছাদ থেকে পড়ে এক শিশুর মৃত্যুর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। তদন্ত শেষে ঘটনার বিস্তারিত জানানো যাবে।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাফটিকছড়িমৃত্যুচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরশিশু
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

কৃষক দলের সভাপতি তুহিনকে বিএমডিএ চেয়ারম্যান নিয়োগ

সরকার গঠন করতে কংগ্রেসের সমর্থন চাইলেন বিজয়

তামিলনাড়ুতে সরকার গঠনে বিজয়কে সহায়তা করবে কংগ্রেস, পেতে পারে ২ মন্ত্রিত্ব

জুলাই থেকে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের কার্যালয় আগ্রাবাদ ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে

অন্তঃসত্ত্বা ১১ বছরের শিশু: পলাতক মাদ্রাসাশিক্ষকের ভিডিও ভাইরাল, খুঁজে পাচ্ছে না পুলিশ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

লন্ডনে পাপনের আইসক্রিম খাওয়ার ছবি ভাইরাল

লন্ডনে পাপনের আইসক্রিম খাওয়ার ছবি ভাইরাল

‘কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ’ নিয়ে নতুন বিতর্ক: অভিনয় না করেও সিনেমার নায়িকা জেবা জান্নাত

‘কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ’ নিয়ে নতুন বিতর্ক: অভিনয় না করেও সিনেমার নায়িকা জেবা জান্নাত

সাতক্ষীরা: আম সংগ্রহ শুরু, দামে অসন্তোষ

সাতক্ষীরা: আম সংগ্রহ শুরু, দামে অসন্তোষ

জুলাই থেকে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের কার্যালয় আগ্রাবাদ ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে

জুলাই থেকে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের কার্যালয় আগ্রাবাদ ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে

অন্তঃসত্ত্বা ১১ বছরের শিশু: পলাতক মাদ্রাসাশিক্ষকের ভিডিও ভাইরাল, খুঁজে পাচ্ছে না পুলিশ

অন্তঃসত্ত্বা ১১ বছরের শিশু: পলাতক মাদ্রাসাশিক্ষকের ভিডিও ভাইরাল, খুঁজে পাচ্ছে না পুলিশ

সম্পর্কিত

চট্টগ্রামে ছাত্রী ধর্ষণের ৯ দিন পরও গ্রেপ্তার নেই, সড়ক অবরোধ

চট্টগ্রামে ছাত্রী ধর্ষণের ৯ দিন পরও গ্রেপ্তার নেই, সড়ক অবরোধ

বগুড়ায় প্রাক্তন স্ত্রীকে মারধর, যুবদল নেতা বহিষ্কার

বগুড়ায় প্রাক্তন স্ত্রীকে মারধর, যুবদল নেতা বহিষ্কার

ফ্ল্যাট দুর্নীতির মামলা: টিউলিপের মামলার অভিযোগ গঠনের শুনানি আবার পেছাল

ফ্ল্যাট দুর্নীতির মামলা: টিউলিপের মামলার অভিযোগ গঠনের শুনানি আবার পেছাল

৭ তলা ভবনের ছাদ থেকে পড়ে প্রাণ গেল ৩ বছরের শিশুর

৭ তলা ভবনের ছাদ থেকে পড়ে প্রাণ গেল ৩ বছরের শিশুর