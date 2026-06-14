Ajker Patrika
চুয়াডাঙ্গা

দর্শনা সীমান্তে বিএসএফের পুশ ইন চেষ্টা, প্রতিহত করলেন বিজিবি ও স্থানীয়রা

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি­
আপডেট : ১৪ জুন ২০২৬, ১৪: ৩১
দর্শনা সীমান্তে বিএসএফের পুশ ইন চেষ্টা, প্রতিহত করলেন বিজিবি ও স্থানীয়রা
দর্শনা সীমান্ত দিয়ে ১১ জনকে বাংলাদেশে পুশ ইনের চেষ্টা চালিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী। ছবি: সংগৃহীত

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা সীমান্ত দিয়ে ১১ জনকে বাংলাদেশে পুশ ইনের চেষ্টা চালিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। তবে বিজিবির তাৎক্ষণিক তৎপরতা ও স্থানীয় বাসিন্দাদের শক্ত অবস্থানের কারণে সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

রোববার (১৪ জুন) ভোর ৫টার দিকে দর্শনা-গেদে সীমান্তের ৭৬ ও ৭৭ নম্বর প্রধান পিলারের মধ্যবর্তী এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। ঠেলে পাঠানো (পুশ ইন) ব্যক্তিদের মধ্যে তিন নারী ও আটজন পুরুষ ছিলেন বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্র ও বিজিবি জানায়, ভোরে বিএসএফের সহায়তায় কয়েকজনকে সীমান্ত অতিক্রম করিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করানোর চেষ্টা করা হয়। বিষয়টি জানতে পেরে বিজিবির একটি টহল দল দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে অবস্থান নেয় এবং অনুপ্রবেশের প্রচেষ্টা প্রতিহত করে।

বিজিবির কঠোর অবস্থানের মুখে পুশ ইনের চেষ্টা ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আবারও সীমান্তের কাঁটাতারের ওপারে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। বর্তমানে তারা ভারতের কোন এলাকায় অবস্থান করছে, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল নাজমুল হাসান বলেন, সীমান্ত দিয়ে অবৈধ পুশ ইনসহ যেকোনো ধরনের অনুপ্রবেশ ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে বিজিবি সতর্ক রয়েছে। নিয়মিত টহল, গোয়েন্দা নজরদারি ও অপারেশনাল কার্যক্রম অব্যাহত আছে। তিনি আরও বলেন, দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও সীমান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিজিবি সদস্যরা ২৪ ঘণ্টা দায়িত্ব পালন করছেন।

উল্লেখ্য, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলার প্রায় ১১৩ কিলোমিটার সীমান্ত এলাকা চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধীনে রয়েছে।

বিষয়:

বাংলাদেশসীমান্তচুয়াডাঙ্গাবিএসএফবিজিবিখুলনা বিভাগদামুড়হুদা
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