চট্টগ্রামে দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় নারীসহ ২ জন কারাগারে

কর্ণফুলী(চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
চট্টগ্রামের আনোয়ারা কিশোরীকে (১৪) দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় নারীসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ রোববার তাঁদের আদালতে মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার বটতলী ইউনিয়নের আইরমঙ্গল এলাকার বাসিন্দা মো. নাঈম প্রকাশ পেজা ও একই এলাকার হাসমন আক্তার প্রকাশ ফুতু।
আনোয়ারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনির হোসেন এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ঘটনার জড়িত বাকিদের গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে। গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন মামলা দায়ের করা হয়েছে। রোববার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়।’
পুলিশ সূত্র জানায়, শাহাজাহান (২১), মো. নাঈম প্রকাশ পেজা (২০), ওমর ফারুক (২৪) ভুক্তভোগীকে বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত আনোয়ারার পশ্চিম বরৈয়া ডিউরি রাস্তার মাথায় বিলের পাশে বাউন্ডারি ওয়ালের একটি পরিত্যক্ত টিনশেড ঘরে আটকে রেখে ধর্ষণ করেন।
পরে হাসমন আক্তার প্রকাশ ফুতু (৩৫) ভুক্তভোগী কাপড় ধুয়ে ধর্ষণের আলামত বিনষ্ট করেন এবং ব্যথানাশক সেবন করিয়ে ঘটনা প্রকাশ না করতে প্রলোভন এবং ভয়ভীতি দেখান।
চট্টগ্রামের আনোয়ারা কিশোরীকে (১৪) দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় নারীসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ রোববার তাঁদের আদালতে মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার বটতলী ইউনিয়নের আইরমঙ্গল এলাকার বাসিন্দা মো. নাঈম প্রকাশ পেজা ও একই এলাকার হাসমন আক্তার প্রকাশ ফুতু।
আনোয়ারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনির হোসেন এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ঘটনার জড়িত বাকিদের গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে। গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন মামলা দায়ের করা হয়েছে। রোববার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়।’
পুলিশ সূত্র জানায়, শাহাজাহান (২১), মো. নাঈম প্রকাশ পেজা (২০), ওমর ফারুক (২৪) ভুক্তভোগীকে বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত আনোয়ারার পশ্চিম বরৈয়া ডিউরি রাস্তার মাথায় বিলের পাশে বাউন্ডারি ওয়ালের একটি পরিত্যক্ত টিনশেড ঘরে আটকে রেখে ধর্ষণ করেন।
পরে হাসমন আক্তার প্রকাশ ফুতু (৩৫) ভুক্তভোগী কাপড় ধুয়ে ধর্ষণের আলামত বিনষ্ট করেন এবং ব্যথানাশক সেবন করিয়ে ঘটনা প্রকাশ না করতে প্রলোভন এবং ভয়ভীতি দেখান।
নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে অজ্ঞাতনামা এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে নৌ পুলিশ। আজ রোববার (২৪ আগস্ট) বিকেলে শীতলক্ষ্যা নদীর গোদনাইল অংশ থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। মৃত যুবকের আনুমানিক বয়স ৩৫ বছর।৯ মিনিট আগে
দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দরে আমদানি করা ব্লিচিং পাউডারবোঝাই ট্রাকে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। ফায়ার সার্ভিসের এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে আগুন লাগার সঠিক কারণ জানা যায়নি বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস।১৯ মিনিট আগে
লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা উপজেলায় দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই যুবক মারা গেছেন। আহত হয়েছেন আরও একজন। আজ রোববার সন্ধ্যায় উপজেলার সানিয়াজান ইউনিয়নের মোকাদ্দেসনগর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।২৭ মিনিট আগে
কক্সবাজারের চকরিয়া থানার হাজতখানায় দুর্জয় চৌধুরীর (২৫) ঝুলন্ত লাশ উদ্ধারের ঘটনায় চকরিয়া সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রাবেয়া খানমকে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করা হয়েছে। আজ রোববার মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের এক প্রজ্ঞাপনে এ সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়। বিদ্যালয়ের অর্থ৩৪ মিনিট আগে