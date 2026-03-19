চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য আনোয়ারুল আজিম আর নেই

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) সাবেক উপাচার্য ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আনোয়ারুল আজিম আরিফ আর নেই। গতকাল বুধবার দিবাগত রাত ৩টা ৪০ মিনিটে চট্টগ্রাম নগরের সিএসসিআর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চবির প্রক্টর অধ্যাপক ড. হোসেন শহীদ সরওয়ার্দী।
অধ্যাপক আনোয়ারুল আজিম আরিফ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৬তম উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কর্মজীবনে তিনি শুধু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়েই নয়, দেশের উচ্চশিক্ষা খাতে বহুমাত্রিক অবদান রেখে গেছেন। তিনি প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় ও আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের উপাচার্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।
১৯৬৭ সালে সাতকানিয়া আদর্শ উচ্চবিদ্যালয় থেকে এসএসসি এবং ১৯৬৯ সালে সরকারি কমার্স কলেজ চট্টগ্রাম থেকে এইচএসসি পাস করেন। পরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে বিকম ও এমকম সম্পন্ন করেন। উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি ফিলিপাইনে গমন করেন এবং ১৯৮২ সালে ফিলিপাইন্স ইউনিভার্সিটি থেকে এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করেন।
পেশাগত জীবনের সূচনা ১৯৭৬ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক হিসেবে। দীর্ঘ শিক্ষাজীবনে তিনি ধাপে ধাপে উন্নীত হয়ে ২০০১ সালে উপ-উপাচার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ২০১১ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত উপাচার্য হিসেবে সফলতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন।
শিক্ষাক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি আন্তর্জাতিক পর্যায়েও সম্মানিত হন। ‘দ্য ওয়ার্ল্ড এডুকেশন কংগ্রেস’ থেকে ২০১২ সালে এশিয়ার ‘বেস্ট বি-স্কুল অ্যাওয়ার্ড’-এ ‘বেস্ট প্রফেসর ইন স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট’ সম্মাননা লাভ করেন।
একাডেমিক দায়িত্বের পাশাপাশি তিনি সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়া বিজিসি ট্রাস্ট বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের এমবিএ প্রোগ্রামের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। ২০২১ সালে ইসলামিক ব্যাংকস কনসালটেটিভ ফোরামের নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।
১৯৫১ সালের ১ মে চট্টগ্রামের সাতকানিয়া পৌরসভার ইছামতিকুল এলাকায় তাঁর জন্ম। ব্যক্তিজীবনে তিনি স্ত্রী জান্নাতুন্নেছা ও তিন পুত্রসন্তান রেখে গেছেন।
