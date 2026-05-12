Ajker Patrika
মুন্সীগঞ্জ

সিরাজদিখানে মাদক সেবনের দায়ে ২ যুবকের কারাদণ্ড

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে মাদক সেবনের অপরাধে দুই যুবককে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ মঙ্গলবার (১২ মে) দুপুর ১২টা থেকে বেলা দেড়টা পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটকের পর এই দণ্ড দেওয়া হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সিনথিয়া হোসেন।

দণ্ডপ্রাপ্ত যুবকেরা হলেন উপজেলার কেয়াইন ইউনিয়নের শিকারপুর গ্রামের ফজলুর রহমানের ছেলে মো. সুমন (২৬) ও গাইবান্ধা সদর থানার কামারখালী গ্রামের রশিদুলের ছেলে আশিক (২০)।

উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সিনথিয়া হোসেন জানান, আবিরপাড়া গ্রামে মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনার সময় আলাউদ্দিন কমপ্লেক্সের সামনে ইয়াবা সেবনরত ওই দুই যুবককে হাতেনাতে আটক করা হয়।

পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এর ৩৬(৫) ধারায় প্রত্যেককে ১০ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ টাকা করে অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।

সিনথিয়া হোসেন বলেন, ‘মাদকের বিরুদ্ধে আমাদের এই অভিযান নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ। জনস্বার্থে ও এলাকাকে মাদকমুক্ত রাখতে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

‘অভিযান শেষে দণ্ডপ্রাপ্তদের প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া শেষে থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।’

বিষয়:

মুন্সিগঞ্জকারাদণ্ডঢাকা বিভাগসিরাজদিখানমাদকজেলার খবরভ্রাম্যমাণ আদালত
