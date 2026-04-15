Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

মিরসরাইয়ে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে চুরির চেষ্টা, থানায় মামলা

মিরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে অবস্থিত জাতীয় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানে চুরির চেষ্টার ঘটনা ঘটেছে। গতকাল মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) রাতে উপজেলার জোরারগঞ্জ থানাধীন ইছাখালী ইউনিয়নের ইকোনমিক জোন এলাকার হেলথ কেয়ার লাইফ সায়েন্স লিমিটেডে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় জোরারগঞ্জ থানায় একটি অভিযোগ করা হয়েছে।

অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাত ৮টা থেকে আজ বুধবার সকাল ৮টা পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেছিলেন নিরাপত্তাকর্মী মো. ইসমাইল হোসেন (৩০), জাহাঙ্গীর (২৫) ও সুলতান (২৬)।

গতকাল দিবাগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে অজ্ঞাতনামা কয়েকজন দুর্বৃত্ত কৌশলে প্রতিষ্ঠানের সীমানাপ্রাচীর টপকে ভেতরে প্রবেশ করে চুরির উদ্দেশ্যে তৎপরতা চালায়। এ সময় বাধা দিতে গেলে নিরাপত্তাকর্মীদের ওপর চড়াও হয়। তিনজন নিরাপত্তাকর্মীকে ঘেরাও করার চেষ্টা করলে তাঁদের চিৎকারে প্রতিষ্ঠানের অন্য নিরাপত্তাকর্মী ও কর্মচারীরা ঘটনাস্থলে এগিয়ে এলে দুর্বৃত্তরা দ্রুত পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন প্রতিষ্ঠানটির কর্মীরা।

হেলথ কেয়ার লাইফ সায়েন্স লিমিটেডের হেড অব অ্যাডমিন ভূঁইয়া আবু মো. সাদাত বলেন, ‘আজ ভোরে পাঁচ-ছয়জনের একটি দল চুরির উদ্দেশ্যে আমাদের প্রজেক্টে প্রবেশ করে। একপর্যায়ে আমাদের ডিউটিরত নিরাপত্তাকর্মীদের মারধরের চেষ্টা করা হলে তাদের চিৎকারে অন্যরা এগিয়ে এলে চোরেরা পালিয়ে যায়। পরে ইকোনমিক জোন পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জকে অবহিত করলে তারা জোরারগঞ্জ থানায় অভিযোগ দিতে পরামর্শ দেয়। আমরা জোরারগঞ্জ থানায় অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের নামে একটি লিখিত অভিযোগ দিয়েছি।’

এ বিষয়ে জোরারগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী নাজমুল হক বলেন, ‘হেলথ কেয়ারের পক্ষ থেকে থানায় একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি তদন্তসাপেক্ষে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’

বিষয়:

চুরিমিরসরাইচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
আগামী দুই দিনে দারুণ কিছু ঘটবে, যুদ্ধবিরতি বাড়ানোর প্রয়োজন নেই: ট্রাম্প

মাঝ আকাশে সহযাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে অস্ট্রেলিয়ায় ভারতীয় গ্রেপ্তার

এবার হরমুজ নিয়ে ট্রাম্পের জুয়া, রাশিয়ার চালে ভেস্তে যেতে পারে ‘মাস্টারপ্ল্যান’

দেশে মুক্তিযোদ্ধা ১ লাখ ৯৮ হাজার ৩৭ জন: সংসদে মুক্তিযুদ্ধমন্ত্রী

চীনা স্যাটেলাইট ব্যবহার করে মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে মার্কিন ঘাঁটিতে হামলা করেছে ইরান

সিঙ্গাপুর থেকে মালয়েশিয়ায় নেওয়া হলো মির্জা আব্বাসকে

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর ছদ্মবেশে যুক্তরাজ্যে মিথ্যা আশ্রয় প্রার্থনার বাজার উন্মোচন বিবিসির

শাপলা চত্বর-কাণ্ডে আসামি হচ্ছেন চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন

নতুন শর্তে এবার লোহিতসাগর বন্ধ করার হুমকি ইরানের

মিরসরাইয়ে প্রকাশ্যে হরিণ জবাই, ভাইরাল ভিডিও ঘিরে তীব্র সমালোচনা

জ্বালানি তেল মজুত করায় ৩ ব্যবসায়ীকে জরিমানা

সংস্কারকাজে ধীরগতি, প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ এলাকাবাসীর

দুদকের মামলায় সাবেক ব্যাংক কর্মকর্তাসহ তিনজনের কারাদণ্ড

থানা থেকে লুটের অস্ত্র ৫০ হাজারে বিক্রি, গ্রেপ্তার ১

