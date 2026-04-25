পটিয়ায় ৭ বছরের শিশু ধর্ষণ মামলার প্রধান আসামি গ্রেপ্তার

চট্টগ্রামের পটিয়ায় সাত বছর বয়সী এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে দায়ের করা মামলার প্রধান আসামি মোহাম্মদ সোলাইমানকে (৪২) গ্রেপ্তার করেছে পটিয়া থানা-পুলিশ। আজ শনিবার (২৫ এপ্রিল) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে পটিয়া পৌর সদরের ইন্দ্রপুল এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা পুলিশের উপপরিদর্শক ক্য লাহ্ চিং মারমা।
মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, ভুক্তভোগী শিশুটির পরিবার পটিয়ায় একটি ভাড়া করা বাসায় থাকে। তাদের পাশের ঘরেই বসবাস করতেন অভিযুক্ত সোলাইমান। গত ১৭ মার্চ শিশুটির মা-বাবা বাইরে কাজে ব্যস্ত থাকার সুযোগে সোলাইমান শিশুটিকে নিজের ঘরে নিয়ে যান। পরে তাকে আইসক্রিম খাওয়ানোর লোভ দেখিয়ে ও ১০ টাকা দিয়ে ফুসলিয়ে ধর্ষণ করা হয়।
গত মঙ্গলবার (২১ এপ্রিল) রাতে এই ঘটনায় শিশুটির মা বাদী হয়ে পটিয়া থানায় মামলা দায়ের করেন। ধর্ষণে সহায়তার অভিযোগে মামলার ২ নম্বর আসামি সোলাইমানের স্ত্রী নূর আক্তারকে (৩২) ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করেছে পটিয়া থানা-পুলিশ।
পটিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জিয়াউল হক বলেন, ‘গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মামলার প্রধান আসামিকে আমরা গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হই। আসামিকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।’
