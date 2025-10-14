Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

গভীর রাতে শিক্ষা বোর্ড কর্মকর্তাকে ঘিরে ‘মবের’ চেষ্টা, উদ্ধার করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

সমন্বয়ক পরিচয়ে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের সহকারী সচিব ওসমান গণিকে ঘিরে ‘মবের’ চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। খবর পেয়ে পুলিশ তাঁকে হেফাজতে নেয় এবং থানায় নিয়ে আসে।

গতকাল সোমবার দিবাগত রাত ১টার দিকে ষোলোশহর রেলস্টেশনে এই ঘটনা ঘটে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে পাঁচলাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সোলায়মান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘কিছু ছাত্র সমন্বয়ক নাম দিয়ে উনাকে “মব” করার চেষ্টা করেছিল। আমরা খবর পেয়ে তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁকে হেফাজতে নিই এবং থানায় নিয়ে আসি। আমরা খোঁজখবর নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পাইনি। এরপর মঙ্গলবার বিকেলে ওনার স্কুলশিক্ষিকা স্ত্রীর জিম্মায় ছেড়ে দিই।’

দুজন প্রত্যক্ষদর্শী নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, রাতে ষোলোশহর স্টেশনে ওসমান গণির সঙ্গে কোনো একটা বিষয় নিয়ে কিছু ছাত্রের কথা-কাটাকাটি হয়। ওসমানের সঙ্গে আরও একজন ছিলেন। ছাত্ররা নিজেদের সমন্বয়ক পরিচয় দেন। এ সময় সেখানে উত্তেজনা তৈরি হয়। একপর্যায়ে তাঁরা ওসমানকে ফ্যাসিস্টের দোসর বলে মব সৃষ্টির চেষ্টা করেন। পরে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওসমানকে হেফাজতে নেয়।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাপুলিশঅভিযোগচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এরদোয়ানের বাধায় নেতানিয়াহুকে মিসরের সম্মেলনে নিতে পারলেন না ট্রাম্প

ইসরায়েল থেকে মুক্তি পেলেও ফিলিস্তিনে ফিরছেন না ১৫৪ জন, যেতে হবে ‘অমানবিক’ নির্বাসনে

ভারতে দলিত পুলিশ কর্মকর্তার আত্মহত্যায় তোলপাড়, সুইসাইড নোটে বর্ণবৈষম্যের অভিযোগ

বাংলাদেশ-হংকং ফুটবল ম্যাচ টিভিতে দেখাবে না, তাহলে দেখার উপায়

গাজা শান্তি সম্মেলনে ‘সুন্দরী’ মেলোনিকে নিয়ে মাতলেন বিশ্বনেতারা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

শ্বশুরবাড়ি থেকে আ.লীগ নেত্রীর লাশ উদ্ধার

শ্বশুরবাড়ি থেকে আ.লীগ নেত্রীর লাশ উদ্ধার

সোনার দামের পাগলা ঘোড়া ছুটছে, গড়ছে রেকর্ডের পর রেকর্ড

সোনার দামের পাগলা ঘোড়া ছুটছে, গড়ছে রেকর্ডের পর রেকর্ড

‘এনসিপির কার্যক্রম বিপ্লবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক’ বলে জয়পুরহাটের প্রধান সমন্বয়কের পদত্যাগ

‘এনসিপির কার্যক্রম বিপ্লবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক’ বলে জয়পুরহাটের প্রধান সমন্বয়কের পদত্যাগ

চীনের পর ব্রহ্মপুত্রে বাঁধ নির্মাণের মহাপরিকল্পনা ভারতের, বাংলাদেশের বিপদ

চীনের পর ব্রহ্মপুত্রে বাঁধ নির্মাণের মহাপরিকল্পনা ভারতের, বাংলাদেশের বিপদ

বাটা শুর ৬৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম নারী এমডি হলেন ফারিয়া ইয়াসমিন

বাটা শুর ৬৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম নারী এমডি হলেন ফারিয়া ইয়াসমিন

সম্পর্কিত

নাচোলে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষ ও পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, আহত ১৪

নাচোলে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষ ও পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, আহত ১৪

মিরপুরে রাসায়নিক গুদামে অগ্নিকাণ্ডে নিহত বেড়ে ১৬

মিরপুরে রাসায়নিক গুদামে অগ্নিকাণ্ডে নিহত বেড়ে ১৬

কোরআন অবমাননার সময়ের কিছুই মনে নেই অপূর্বের, ৫ দিনের রিমান্ডে

কোরআন অবমাননার সময়ের কিছুই মনে নেই অপূর্বের, ৫ দিনের রিমান্ডে

‘ডাকসু–জাকসুতে হারার পরও কী করে এই পদে থাকেন তিনি’, চবির বহিষ্কৃত ছাত্রদল নেতার পোস্ট

‘ডাকসু–জাকসুতে হারার পরও কী করে এই পদে থাকেন তিনি’, চবির বহিষ্কৃত ছাত্রদল নেতার পোস্ট