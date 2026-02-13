Ajker Patrika
নির্বাচনে হেরেছেন বিএনপির প্রার্থী রাশেদ খান

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
নির্বাচনে হেরেছেন বিএনপির প্রার্থী রাশেদ খান
রাশেদ খান। ছবি: সংগৃহীত

ঝিনাইদহ-৪ আসনে বিএনপির প্রার্থী রাশেদ খান তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী দুই প্রার্থী জামায়াত ও স্বতন্ত্র প্রার্থী থেকে কম ভোট পেয়ে হেরেছেন। গণঅধিকার পরিষদ থেকে আসা রাশেদ খান ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট পেয়েছেন ৫৬ হাজার ২২৪টি। এই আসনে বিপুল ব্যবধানে বিজয়ী হয়েছেন জামায়াতের দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের আবু তালিব। পোস্টাল ভোটসহ তাঁর প্রাপ্ত ভোট ১ লাখ ৫ হাজার ৯৯৯টি। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী সাইফুল ইসলাম ফিরোজ পেয়েছেন ৭৭ হাজার ১০৪ ভোট।

নির্বাচনে পরাজয়ের পর আজ শুক্রবার দুপুরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ঝিনাইদহ-৪ আসনের নাগরিকদের ধন্যবাদ জানিয়ে একটি পোস্ট দেন রাশেদ খান। পোস্টে তিনি উল্লেখ করেন, ‘আপনাদের অফুরন্ত ভালবাসা পেয়ে আমি মুগ্ধ।’

