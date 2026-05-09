Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে পুলিশের তালিকাভুক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসী মশিউর কারাগারে

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশের (সিএমপি) তালিকাভুক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসী মশিউর রহমান দিদারকে গ্রেপ্তার করেছে খুলশী থানা-পুলিশ। তিনি চট্টগ্রাম নগর যুবলীগের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য। গ্রেপ্তারের পর শনিবার (৯ মে) মশিউর রহমান দিদারকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

খুলশী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরিফুল ইসলাম বলেন, মশিউরকে গতকাল শুক্রবার রাতে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি পুলিশের তালিকাভুক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসীদের একজন। মশিউর রহমান দিদারের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজিসহ একাধিক মামলায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা রয়েছে। সেই পরোয়ানার ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেপ্তারের পর আদালতে হাজির করলে আদালত তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

থানা-পুলিশের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, মশিউর রহমান দিদার নব্বইয়ের দশকের পর চট্টগ্রাম নগরের ওমরগণি এমইএস কলেজ শাখা ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি, ভূমিদস্যুতাসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকার অভিযোগও রয়েছে। তিনি আওয়ামী লীগের প্রয়াত নেতা এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরীর রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

পুলিশ জানিয়েছে, ২০২২ সালের ১৭ জানুয়ারি একটি চাঁদাবাজির মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে যান মশিউর। জামিনে বের হয়ে ২০২৪ সাল পর্যন্ত আদালতে নিয়মিত হাজিরা দিলেও পরে আত্মগোপনে চলে যান।

