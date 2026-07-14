Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

এইচএসসি পরীক্ষা স্থগিত রাখাসহ তিন দফা দাবিতে চট্টগ্রামে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
এইচএসসি পরীক্ষা স্থগিত রাখাসহ তিন দফা দাবিতে চট্টগ্রামে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ
আজ সকাল ১১টার দিকে চট্টগ্রাম মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের সামনে শিক্ষার্থীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামে বন্যা পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এইচএসসি পরীক্ষা স্থগিত রাখাসহ তিন দফা দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। মঙ্গলবার (১৪ জুলাই) সকাল ১১টার দিকে নগরের মুরাদপুরে অবস্থিত চট্টগ্রাম মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের সামনে এ কর্মসূচি শুরু হয়।

এর আগে সাধারণ শিক্ষার্থীদের একটি মিছিল নগরের ষোলশহর দুই নম্বর গেট এলাকা থেকে শুরু হয়ে শিক্ষা বোর্ডের সামনে গিয়ে জড়ো হয়। পরে সেখানে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন তারা।

বিক্ষোভ চলাকালে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা মন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিও জানান। এ সময় তারা বিভিন্ন স্লোগান দেন।

বিক্ষোভে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থী সামাদ বিন আলী বলেন, ‘বন্যা পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এইচএসসি পরীক্ষা স্থগিত রাখা, বন্যার কারণে যেসব শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিতে পারেনি সেই পরীক্ষা বাতিল করে পুনরায় নেওয়া এবং শিক্ষা মন্ত্রীর পদত্যাগ—এই তিন দফা দাবিতে আমরা বিক্ষোভ করছি।’

তিনি আরও বলেন, ‘আজ দুপুর ২টা পর্যন্ত আমাদের কর্মসূচি চলবে। এর মধ্যে দাবিগুলো বাস্তবায়ন না হলে পরবর্তী সময়ে আরও বড় কর্মসূচি নেওয়া হবে।’

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