বিদেশে উচ্চশিক্ষার নামে কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে মতিউর গ্রেপ্তার

বিদেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ করে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে জাস্ট থট এডুকেশন কনসালট্যান্টের মালিক মো. মতিউরকে গ্রেপ্তার করেছে ভাটারা থানা-পুলিশ।
আজ মঙ্গলবার সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেন ভাটারা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোহাম্মদ মাজহারুল ইসলাম।
পুলিশ জানায়, বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করার সময় সোমবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে উত্তরা এলাকা থেকে মো.মতিউরকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারের পর মতিউরকে ভাটারা থানায় রাখা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
এদিকে মতিউরের গ্রেপ্তারের খবর ছড়িয়ে পড়ার পর ভাটারা থানার সামনে ‘প্রতারিত শিক্ষার্থী ও অভিভাবকবৃন্দ’র ব্যানারে সকাল থেকে জড়ো হয়ে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত চেয়ে মানববন্ধন করেন অসংখ্য ভুক্তভোগী। তাঁদের দাবি, প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে বিদেশে পড়তে যাওয়ার স্বপ্ন দেখিয়ে প্রায় তিন শতাধিক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা নেওয়া হয়েছে।
ভুক্তভোগীরা জানান, এ ঘটনার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের পাশাপাশি তাঁদের অর্থ ফেরত নিশ্চিত ও দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রতারণার শিকার যাতে আর কেউ না হয় সে জন্য এজেন্সি প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর সরকারের কঠোর নজরদারি বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন তারা।
নোয়াখালীর দ্বীপ উপজেলা হাতিয়ার চেয়ারম্যান ঘাট-নলচিরা ঘাট রুটে চলাচলকারী ফেরি মহানন্দা মেঘনা নদীর মাঝ চরে আটকা পড়েছে। এতে ফেরিতে থাকা দুই শতাধিক যাত্রী ও পণ্যবাহী যানবাহনের যাত্রীরা চরম দুর্ভোগে পড়েছেন।২৪ মিনিট আগে
চট্টগ্রামে বন্যা পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এইচএসসি পরীক্ষা স্থগিত রাখাসহ তিন দফা দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। সোমবার (১৪ জুলাই) সকাল ১১টার দিকে নগরের মুরাদপুরে অবস্থিত চট্টগ্রাম মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের সামনে এ কর্মসূচি শুরু হয়।২৭ মিনিট আগে
শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, বৈরী আবহাওয়া ও বন্যা পরিস্থিতি বিবেচনায় না নিয়েই সোমবারের এইচএসসি পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। এতে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পরীক্ষার্থীরা চরম ভোগান্তির শিকার হয়েছেন। কোথাও জলাবদ্ধতা, কোথাও দীর্ঘ যানজট, আবার কোথাও বিকল্প উপায়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছাতে হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ উপজেলার গাব্দেরগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দুই মেধাবী শিক্ষার্থী ছুবহা মেহজাবিন ও তানহা আফরিন প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি অর্জন করেছে। তারা সম্পর্কে যমজ বোন।১ ঘণ্টা আগে