Ajker Patrika
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বিদেশে উচ্চশিক্ষার নামে কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে মতিউর গ্রেপ্তার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বিদেশে উচ্চশিক্ষার নামে কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে মতিউর গ্রেপ্তার
জাস্ট থট এডুকেশন কনসালট্যান্টের মালিক মো. মতিউরের গ্রেপ্তারের পর ভাটারা থানার সামনে মানববন্ধন করেন ভুক্তভোগীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিদেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ করে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে জাস্ট থট এডুকেশন কনসালট্যান্টের মালিক মো. মতিউরকে গ্রেপ্তার করেছে ভাটারা থানা-পুলিশ।

আজ মঙ্গলবার সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেন ভাটারা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোহাম্মদ মাজহারুল ইসলাম।

পুলিশ জানায়, বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করার সময় সোমবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে উত্তরা এলাকা থেকে মো.মতিউরকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারের পর মতিউরকে ভাটারা থানায় রাখা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

এদিকে মতিউরের গ্রেপ্তারের খবর ছড়িয়ে পড়ার পর ভাটারা থানার সামনে ‘প্রতারিত শিক্ষার্থী ও অভিভাবকবৃন্দ’র ব্যানারে সকাল থেকে জড়ো হয়ে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত চেয়ে মানববন্ধন করেন অসংখ্য ভুক্তভোগী। তাঁদের দাবি, প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে বিদেশে পড়তে যাওয়ার স্বপ্ন দেখিয়ে প্রায় তিন শতাধিক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা নেওয়া হয়েছে।

ভুক্তভোগীরা জানান, এ ঘটনার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের পাশাপাশি তাঁদের অর্থ ফেরত নিশ্চিত ও দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রতারণার শিকার যাতে আর কেউ না হয় সে জন্য এজেন্সি প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর সরকারের কঠোর নজরদারি বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন তারা।

বিষয়:

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