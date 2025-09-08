Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম চেম্বারের প্রশাসককে অপসারণের দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮: ০৭
চট্টগ্রামে ব্যবসায়ীদের মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা
চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (সিসিসিআই) প্রশাসক মুহাম্মদ আনোয়ার পাশাকে অপসারণের দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেছেন ব্যবসায়ীদের একটি অংশ।

আজ সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে চট্টগ্রাম নগরের আগ্রাবাদ ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে চেম্বার কার্যালয়ের সামনে এ মানববন্ধন ও বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়।

‘বৈষম্যবিরোধী ব্যবসায়ী ফোরাম’-এর ব্যানারে আয়োজিত এ বিক্ষোভ কর্মসূচিতে ব্যবসায়ীরা বলেন, আওয়ামী লীগ নেতার পারিবারিক সম্পত্তি বানিয়ে ফেলা হয়েছিল চট্টগ্রাম চেম্বারকে। বৈষম্যের শিকার ব্যবসায়ীরা ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের পর আন্দোলন করে হাজ্জাজ (সাবেক চেম্বার প্রেসিডেন্ট) গংদের হটিয়ে চেম্বার উদ্ধার করেছেন। কিন্তু দীর্ঘ এক বছর হয়ে গেলেও এখানকার ব্যবসায়ীদের প্রত্যাশা পূরণ হয়নি।

তাই বর্তমান প্রশাসকের পদত্যাগের দাবি ও সরকার যেন প্রশাসক পদে তৃতীয় দফা মেয়াদ না বাড়ায়, সেই দাবি জানান ব্যবসায়ীরা।

প্রসঙ্গত, চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের টানা পাঁচবারের সভাপতি ছিলেন আওয়ামী লীগ ঘরানার ব্যবসায়ী মাহবুবুল আলম। ২০২৩ সালে তিনি এফবিসিসিআইয়ের সভাপতির দায়িত্ব নেন। ওই বছরের ৬ আগস্ট চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য এম এ লতিফের ছেলে ওমর হাজ্জাজের নেতৃত্বাধীন ২৪ সদস্যের পর্ষদ চেম্বারের নেতৃত্ব দিয়েছিল।

গত বছরের ৫ আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর আত্মগোপনে রয়েছেন মাহবুবুল আলম। একই বছরের সেপ্টেম্বরে ব্যবসায়ীদের দাবির মুখে ওমর হাজ্জাজ পর্ষদ চেম্বারের দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করেন। সেপ্টেম্বরে চেম্বারের প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করা হয় চট্টগ্রামের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার আনোয়ার পাশাকে।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাবিক্ষোভচট্টগ্রাম বিভাগসিসিসিআইচট্টগ্রামজেলার খবরমানববন্ধনব্যবসায়ী
