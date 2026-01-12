ফের ব্রাকসুর তফসিল পরিবর্তন, নির্বাচন ২৫ ফেব্রুয়ারি

বেরোবি সংবাদদাতা
রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় (বেরোবি) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (ব্রাকসু) ও হল সংসদের নির্বাচনী তফসিল ফের পরিবর্তন করা হয়েছে। নতুন তফসিল অনুযায়ী, নির্বাচনের তারিখ ২১ জানুয়ারির পরিবর্তে ২৫ ফেব্রুয়ারি করা হয়েছে। আজ সোমবার (১২ জানুয়ারি) বিকেলে ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাচন কমিশনার সহযোগী অধ্যাপক মাসুদ রানার সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এ নিয়ে পঞ্চমবারের মতো তফসিল ঘোষণা করল বেরোবি।
ঘোষণা করা নতুন তফসিল অনুযায়ী, ১৩ জানুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ, ১৪ ও ১৫ জানুয়ারি মনোনয়নপত্র বিতরণ ও দাখিল, ১৮ জানুয়ারি মনোনয়নপত্র বাছাই, ১৯ জানুয়ারি মনোনয়নপত্র বাছাই ও প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ, ২০ জানুয়ারি প্রাথমিক তালিকা সম্পর্কে প্রার্থীদের আপত্তি গ্রহণ/নিষ্পত্তি, ২১ জানুয়ারি মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার এবং ২২ জানুয়ারি প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে। ২৫ ফেব্রুয়ারি ভোট গ্রহণ। এ দিন সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ শেষে ভোট গণনা করে ফলাফল ঘোষণা করা হবে।
ব্রাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার সহযোগী অধ্যাপক মাসুদ রানা বলেন, ‘যেহেতু গতকাল সর্বসম্মতিক্রমে ২৫ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, আমরা সেই অনুযায়ী সর্বোচ্চ সতর্কতার সঙ্গে তফসিল ঘোষণা করেছি। এর ব্যত্যয় ঘটার কোনো সুযোগ নেই।’
উল্লেখ্য, সর্বশেষ তফসিল অনুযায়ী ২১ জানুয়ারি ভোট গ্রহণের দিন ধার্য থাকলেও প্রধান নির্বাচন কমিশনার পদত্যাগ করায় নির্বাচনসংক্রান্ত সব কার্যক্রম বন্ধ ছিল।
