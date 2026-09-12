Ajker Patrika
En
চট্টগ্রাম

ফটিকছড়ির সর্তা নদীতে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন, ৩ ড্রেজার নষ্ট ও বালু জব্দ

 ফটিকছড়ি (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
আপডেট : ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২১: ২৬
ফটিকছড়ির সর্তা নদীতে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন, ৩ ড্রেজার নষ্ট ও বালু জব্দ
অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে অভিযান চালিয়েছে উপজেলা প্রশাসন। ছবি: আজকের পত্রিকা

অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে অভিযান চালিয়েছে উপজেলা প্রশাসন। সর্তা নদীর আন্ধারমানিক ও তুলাতলি এলাকায় পরিচালিত অভিযানে বালু উত্তোলনে ব্যবহৃত তিনটি ড্রেজার ও প্রায় দুই হাজার ফুট পাইপ নষ্ট করার পাশাপাশি জব্দ করা হয়েছে নদীর তীরে মজুত রাখা প্রায় ২০ হাজার ঘনফুট বালু।

আজ শনিবার সকালে উপজেলায় অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রহমত উল্লাহ। তাঁকে সহযোগিতা করে ফটিকছড়ি থানা-পুলিশ ও আনসার সদস্যরা।

উপজেলা প্রশাসন জানায়, সর্তা নদীর বিভিন্ন স্থানে ড্রেজার বসিয়ে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করা হচ্ছিল। অভিযানের সময় তিনটি ড্রেজার ও প্রায় দুই হাজার ফুট পাইপ পাওয়া যায়। পরে সেগুলো নষ্ট করা হয়। অভিযানে নদী থেকে উত্তোলন করে রাখা প্রায় ২০ হাজার ঘনফুট বালু জব্দ করা হয়েছে। জব্দ করা বালু স্থানীয় গ্রাম পুলিশ ও জনপ্রতিনিধিদের জিম্মায় রাখা হয়েছে। পরে বিধিমতো উন্মুক্ত নিলামে এসব বালু বিক্রি করা হবে।

সহকারী কমিশনার (ভূমি) রহমত উল্লাহ বলেন, নদী ও পরিবেশের ক্ষতি করে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের সুযোগ নেই। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

ফটিকছড়িবালু-পাথর উত্তোলনঅভিযাননদীচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত