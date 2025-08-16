সীতাকুণ্ডে মার্কেটে ভয়াবহ আগুন, পুড়ল ৩ দোকান

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে একটি মার্কেটে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আগুনে পুরোনো জাহাজের সরঞ্জাম বিক্রির দুটি দোকান ও একটি অক্সিজেন সিলিন্ডারের দোকানসহ মোট তিনটি দোকান পুড়ে গেছে। এ ছাড়া, মার্কেটের আরও কয়েকটি দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার মাদামবিবির হাট চেয়ারম্যানঘাটা এলাকায় ঢাকা–চট্টগ্রাম মহাসড়কসংলগ্ন শিবলী মার্কেটে এই আগুন লাগে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাতে অক্সিজেন সিলিন্ডারের দোকান থেকে বিকট শব্দ শোনা যায়। এর পরই আগুনের সূত্রপাত হয় এবং মুহূর্তের মধ্যে তা দ্রুত আশপাশের দোকানে ছড়িয়ে পড়ে। গ্যাস সিলিন্ডারের একের পর এক বিস্ফোরণের কারণে আগুনের তীব্রতা অনেক বেড়ে যায়, যার কারণে স্থানীয়রা আগুন নেভাতে ব্যর্থ হন।
খবর পেয়ে কুমিরা ও নেভি ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় দেড় ঘণ্টা চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ততক্ষণে তিনটি দোকান সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয় এবং পাশের কয়েকটি লোহার দোকান আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কুমিরা ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনো নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি।
এদিকে, মার্কেটে অগ্নিকাণ্ডের কারণে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের উভয় পাশে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়, যা প্রায় ১০ কিলোমিটার পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। ফায়ার সার্ভিস আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার পর যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।
