আনোয়ারায় সাপের ছোবলে শিশুর মৃত্যু

কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
চট্টগ্রামের আনোয়ারায় সাপের ছোবলে জাহেদুল ইসলাম (১১) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার জুঁইদন্ডী ইউনিয়নের লামার বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
জাহেদুল ইসলাম ওই এলাকার আমির হোসেনের ছেলে। সে দক্ষিণ জুঁইদন্ডী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র ছিল।
আনোয়ারা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মাহাতাব উদ্দিন চৌধুরী জানান, জাহেদুল ইসলামকে হাসপাতালে আনা হলে তার ডান পায়ে সাপের ছোবলের চিহ্ন পাওয়া যায়। হাসপাতালে আনার আগেই সে মারা যায়।
চট্টগ্রামের আনোয়ারায় সাপের ছোবলে জাহেদুল ইসলাম (১১) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার জুঁইদন্ডী ইউনিয়নের লামার বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
জাহেদুল ইসলাম ওই এলাকার আমির হোসেনের ছেলে। সে দক্ষিণ জুঁইদন্ডী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র ছিল।
আনোয়ারা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মাহাতাব উদ্দিন চৌধুরী জানান, জাহেদুল ইসলামকে হাসপাতালে আনা হলে তার ডান পায়ে সাপের ছোবলের চিহ্ন পাওয়া যায়। হাসপাতালে আনার আগেই সে মারা যায়।
আমদানি বন্ধের সুযোগে অস্থির হয়ে উঠেছে হিলির কাঁচা মরিচের বাজার। এক সপ্তাহের ব্যবধানে প্রতি কেজি কাঁচা মরিচের দাম বেড়েছে ১২০ টাকা। বর্তমানে খুচরা বাজারে প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে ২৮০ টাকায়। গত সপ্তাহের শুরুতে কাঁচা মরিচের দাম ছিল ১৫০ থেকে ১৬০ টাকা। হঠাৎ দাম বাড়ায় বিপাকে পড়েছে সাধারণ ক্রেতারা।৫ মিনিট আগে
চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোলে বাস-মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে খালিদ মুসাব্বির আশিক (২৮) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার (৩ অক্টোবর) দুপুরে উপজেলার হামিদপুরে নাচোল-আমনুরা সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।২২ মিনিট আগে
গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় রিয়া মণ্ডল (১৭) নামে এক কিশোরী মা তাঁর ১০ দিনের শিশুকে বাঁওড়ে ফেলে হত্যা করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। শিশুটিকে হত্যা করে তিনি নিজেও বাঁওড়ে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।১ ঘণ্টা আগে
শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে টানা ছয় দিনের ছুটি শেষে আগামীকাল শনিবার থেকে হিলি স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য শুরু হবে। আজ শুক্রবার দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বাংলাহিলি সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ফেরদৌস রহমান।১ ঘণ্টা আগে