Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

মিরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
মিরসরাইয়ে ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত। ছবি: সংগৃহীত
মিরসরাইয়ে ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে দ্রুতগতির ট্রাকের ধাক্কায় শাহজাহান (৪১) নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) সকালে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের বারইয়ারহাট দক্ষিণ ইউটার্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত শাহজাহান কুমিল্লার নাঙ্গলকোট উপজেলার উল্লাখালী গ্রামের ভূঁইয়াবাড়ির বাসিন্দা আবদুল ওয়াহাবের ছেলে। তিনি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অফিস সহকারী পদে কর্মরত ছিলেন বলে পরিচয়পত্র থেকে জানা গেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শনিবার সকাল ৮ দিকে জোরারগঞ্জ থানার সামনে মহাসড়কে বারইয়ারহাট ইউটার্ন এলাকায় একটি দ্রুতগামী ট্রাক ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই মোটরসাইকেল আরোহী শাহজাহান মারা যান ৷ পরে পকেটে থাকা ড্রাইভিং লাইসেন্স ও বেসরকারি একটি প্রতিষ্ঠানের আইডি কার্ড থেকে তাঁর পরিচয় নিশ্চিত হন।

এ বিষয়ে জোরারগঞ্জ হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) বোরহান উদ্দিন বলেন, দুর্ঘটনায় একজন নিহত হয়েছেন। নিহতের মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

বিষয়:

মিরসরাইদুর্ঘটনানিহতচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আবাসিক হোটেলে তিন বন্ধু, মিলল একজনের লাশ

আবাসিক হোটেলে তিন বন্ধু, মিলল একজনের লাশ

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণা পর্তুগালের

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণা পর্তুগালের

আ.লীগের মিছিল না ঠেকিয়ে খাওয়াদাওয়া, তিন পুলিশ কর্মকর্তা ক্লোজড

আ.লীগের মিছিল না ঠেকিয়ে খাওয়াদাওয়া, তিন পুলিশ কর্মকর্তা ক্লোজড

ধর্ষণের শিকার শিশুর স্বজনদের সঙ্গে চিকিৎসকের অশালীন আচরণ, ভিডিও ভাইরাল

ধর্ষণের শিকার শিশুর স্বজনদের সঙ্গে চিকিৎসকের অশালীন আচরণ, ভিডিও ভাইরাল

এরদোয়ানকে খলিফা উমর (রা.)-এর সঙ্গে খ্রিষ্টানদের চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি উপহার দিলেন জেরুজালেমের পাদরি

এরদোয়ানকে খলিফা উমর (রা.)-এর সঙ্গে খ্রিষ্টানদের চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি উপহার দিলেন জেরুজালেমের পাদরি

সম্পর্কিত

বিএনপিকে যারা অত্যাচার করেছে, তারাই শেষ হয়ে গেছে: মির্জা ফখরুল

বিএনপিকে যারা অত্যাচার করেছে, তারাই শেষ হয়ে গেছে: মির্জা ফখরুল

উত্তরে শীতের আগমনী বার্তা, মধ্যশরতেই পঞ্চগড়ে ঘন কুয়াশা

উত্তরে শীতের আগমনী বার্তা, মধ্যশরতেই পঞ্চগড়ে ঘন কুয়াশা

রাবিতে পোষ্য কোটা: ‘ভিক্ষা লাগলে ভিক্ষা নে’ স্লোগানে উপাচার্যের গাড়িতে কয়েন নিক্ষেপ

রাবিতে পোষ্য কোটা: ‘ভিক্ষা লাগলে ভিক্ষা নে’ স্লোগানে উপাচার্যের গাড়িতে কয়েন নিক্ষেপ

ঝিনাইদহে রোপা আমনে মাজরা পোকার আক্রমণ, দিশেহারা কৃষক

ঝিনাইদহে রোপা আমনে মাজরা পোকার আক্রমণ, দিশেহারা কৃষক