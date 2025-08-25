Ajker Patrika
প্রকাশ্যে জেলেদের মাছ লুটের অভিযোগ, প্রতিবাদে মানববন্ধন

­হাতিয়া (নোয়াখালী) প্রতিনিধি
আজ সকালে হাতিয়ার বুড়িরচর ইউনিয়নের সূর্যমুখী মাছ ঘাটে মানববন্ধন করে জেলেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
নোয়াখালীর হাতিয়ায় প্রকাশ্য দিবালোকে জেলেদের মাছ লুটের অভিযোগ উঠেছে। এর প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে স্থানীয় জেলেরা। সোমবার সকালে উপজেলার বুড়িরচর ইউনিয়নের সূর্যমুখী মাছ ঘাটে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন সূর্যমুখী উত্তরপাড় মাছ বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মো. আলাউদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক ফয়জুর রহমান নান্টু, মৎস্য ব্যবসায়ী বোরহান উদ্দিন, মহিউদ্দিন, রাকিব উদ্দিন, খবির উদ্দিন, মো. ইসমাইল হোসেনসহ সাধারণ জেলেরা।

বক্তারা অভিযোগ করেন, ‘আমাদের এই ঘাটটি প্রায় ৩০ বছরের পুরোনো। এখানে প্রায় ১০ হাজারের বেশি ব্যবসায়ী ও জেলে শ্রমিক মাছ বেচাকেনার সঙ্গে যুক্ত। হঠাৎ একটি গ্রুপ বাজারটি বিলুপ্ত করার জন্য খালের দক্ষিণ পাশে একটি নতুন মাছ ঘাট চালু করেছে। কিন্তু তাদের নিজস্ব নৌকা ও ট্রলার না থাকায় তারা অন্য জেলেদের নৌকা ও ট্রলার থেকে মাছ ছিনিয়ে নিচ্ছে। প্রতিদিন আহসান, রহমত, নিজামসহ কয়েকজন জেলে নদী থেকে মাছ নিয়ে উত্তর ঘাটের উদ্দেশে আসার পথে তাদের গতিরোধ করে মাছ ছিনিয়ে নেন।”

জেলেরা জানান, বিষয়টি নিয়ে হাতিয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়েছে। পুলিশ সদস্যরা এসে দুই ধাপে কয়েকটি নৌকার মাছ উদ্ধার করলেও সন্ত্রাসী কার্যক্রম এখনো অব্যাহত রয়েছে। তারা বলেন, ‘দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে আরও কঠোর আন্দোলন করা হবে।’

