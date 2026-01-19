Ajker Patrika
রাজনীতি

ছবি প্রকাশে আচরণবিধি লঙ্ঘন হলে তারেক রহমানকে আগে শোকজ করতে হবে—আসিফ মাহমুদের দাবি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দুই প্রার্থীকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে শোকজ করা হয়েছে মন্তব্য করে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ তুলেছেন দলটির মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।

আসিফ মাহমুদের দাবি, যে কারণে তাঁর দলের দুই প্রার্থীকে শোকজ করা হয়েছে, তাতে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে আগে শোকজ করা উচিত ছিল নির্বাচন কমিশনের (ইসি)।

আজ সোমবার (১৯ জানুয়ারি) রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে নাহিদ ইসলামের নেতৃত্বে এনসিপির প্রতিনিধিদলের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় এমন মন্তব্য করেন আসিফ মাহমুদ।

এনসিপির নাহিদ ইসলাম ও নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীকে ইসির শোকজের প্রসঙ্গে আসিফ মাহমুদ বলেন, ‘যেখানে নিয়ম ভঙ্গ করার কারণে, স্পষ্ট নিয়ম ভঙ্গ করার ফলেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না, সেখানে আমরা দেখছি যে, সম্পূর্ণ নিয়ম মেনে চলার পরও আমাদের প্রার্থীদের বিতর্কিত করার জন্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে রাজনৈতিক দল, নির্বাচন কমিশন ও রিটার্নিং কর্মকর্তার যোগসাজশের মাধ্যমে এ ধরনের শোকজগুলো দেওয়া হচ্ছে। সরকারও স্পষ্টভাবে গণভোটে ‘‘হ্যাঁ’’ ভোটের জন্য প্রচারণা করছে। আমাদের প্রার্থীরা করছেন, আমরাও করছি; এখন এটা আমাদের দলীয় পজিশন; সংস্কার বাস্তবায়নের জন্য আমরা গণভোটে ‘‘হ্যাঁ’’ ভোট দেওয়ার জন্য জনগণকে আহ্বান জানাচ্ছি।’

এ সময় বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে ইঙ্গিত করে আসিফ মাহমুদ বলেন, ‘অথচ শুধু ছবির দোহাই দিয়ে এটাকে নির্বাচনের প্রচারণার কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু আমরা অত্যন্ত শঙ্কার সঙ্গে দেখেছি, যখন নির্বাচনী প্রচারণা নিষিদ্ধ থাকা অবস্থায় একটি দলের চেয়ারম্যান, তিনি দেশে এসেছেন, আমরা তাঁকে আমাদের জায়গা থেকে স্বাগতম জানিয়েছিলাম, তাঁর ছবি দিয়ে পুরো ঢাকা শহর ছেয়ে ফেলা হয়েছিল, সারা দেশের যেখানেই আমরা গিয়েছি, তাঁর ছবি আমরা দেখেছি। যদি শুধু ছবি দেওয়াটা আচরণবিধি লঙ্ঘন হয়, তাহলে প্রথমে তাঁকে শোকজ করতে হবে।’

আসিফ মাহমুদ আরও বলেন, ‘প্রিন্সিপাল অ্যান্ড পলিসি সবার জন্য সমান হতে হবে। পলিসি যদি কোনো নির্দিষ্ট দলের প্রতি বা নির্দিষ্ট প্রার্থীর প্রতি আলাদাভাবে অ্যাপ্লাই করা হয়, তাহলে এটা নির্বাচন কমিশনার ও পুরো নির্বাচনব্যবস্থাকে বিতর্কিত করবে বলে আমরা মনে করি। আমরা দাবি করছি যে, নির্বাচন কমিশন ও রিটার্নিং কর্মকর্তার পক্ষ থেকে যে শোকজ দেওয়া হয়েছে, সেটা দ্রুত সময়ের মধ্যে উইথড্র করতে হবে এবং এটার যথাযথ ব্যাখ্যা জনগণের কাছে দিতে হবে যে—কী কারণে আইনবহির্ভূতভাবে শোকজ করা হলো।’

উল্লেখ্য, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগে এনসিপির আহ্বায়ক ঢাকা-১১ আসনের প্রার্থী নাহিদ ইসলাম ও ওই দলের মুখ্য সমন্বয়ক ঢাকা-৮ আসনের প্রার্থী নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীকে গতকাল রোববার শোকজ করে নির্বাচন কমিশন। চিঠিতে ইসি উল্লেখ করে, ঢাকা-১১ ও ৮ আসনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রার্থীদের (নাহিদ ও নাসীরুদ্দীন) ‘বিশাল আকৃতির রঙিন ছবি’ এবং ‘গণভোটকে ‘‘হ্যাঁ’’ বলি’ স্লোগান-সংবলিত বড় বড় বিলবোর্ড টানানো হয়েছে; যা সরাসরি নির্বাচনী আচরণবিধির পরিপন্থী।

ইসির চিঠিতে বলা হয়েছে, জাতীয় সংসদ নির্বাচন আচরণ বিধিমালা, ২০২৫-এর ১৮ নম্বর বিধি অনুযায়ী, কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল বা প্রার্থী ভোট গ্রহণের নির্ধারিত দিনের তিন সপ্তাহ (২১ দিন) আগে কোনো প্রকার নির্বাচনী প্রচার শুরু করতে পারবেন না। এই নিয়ম অমান্য করায় তাঁদের এই নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

আসিফ মাহমুদপ্রধান উপদেষ্টাজাতীয় নাগরিক পার্টিএনসিপি
এলাকার খবর
ছবি প্রকাশে আচরণবিধি লঙ্ঘন হলে তারেক রহমানকে আগে শোকজ করতে হবে—আসিফ মাহমুদের দাবি

