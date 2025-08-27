Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

টেকনাফে অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করেছে বিজিবি

টেকনাফ (কক্সবাজার) সংবাদদাতা
আপডেট : ২৭ আগস্ট ২০২৫, ০১: ২০
কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার হ্নীলা সীমান্তে বিজিবি সদস্যদের লক্ষ্য করে দুর্বৃত্তরা গুলিবর্ষণ করেছে। পরে ঘটনাস্থল থেকে ৮টি আগ্নেয়াস্ত্র, ৮টি ম্যাগাজিন ও ৫০৭টি গুলি উদ্ধার করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) বেলা ৩টার দিকে টেকনাফ উপজেলার হ্নীলা ইউনিয়নের নাফ নদীর খরের দ্বীপ থেকে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে এসব উদ্ধার করা হয়।

মঙ্গলবার রাত সোয়া ১০টার দিকে উখিয়া ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন এক খুদে বার্তায় এসব তথ্য জানান।

খুদে বার্তায় তিনি আরও জানিয়েছেন, খরের দ্বীপ এলাকায় নদীপথে বিশেষ অভিযান পরিচালনার সময় সন্দেহজনক কিছু লোকের উপস্থিত টের পায় বিজিবি। তখন বিজিবি সদস্যদের দেখে তারা দু-তিনটি গুলি করে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে নৌকাযোগে পালিয়ে যায়। পরে ওই এলাকা গভীর অনুসন্ধানের মাধ্যমে নির্দিষ্ট স্থানে লুকানো অবস্থায় ওই অস্ত্রগুলো উদ্ধার করা হয়।

এ ব্যাপারে উদ্ধার অস্ত্র ও গুলি টেকনাফ থানায় আলামত হিসেবে জমা করে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

বিষয়:

গুলিকক্সবাজারটেকনাফবিজিবিচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
