আপিলের শেষ দিনে টিকে গেলেন ২৩ প্রার্থী, ঝরে পড়লেন দুজন ও ঝুলে রইলেন একজন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপিলের শেষ দিনে টিকে গেলেন ২৩ প্রার্থী, ঝরে পড়লেন দুজন ও ঝুলে রইলেন একজন

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে দ্বৈত নাগরিকত্ব–সংক্রান্ত জটিলতায় পড়া অধিকাংশ প্রার্থীর পথ সুগম করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। তবে কুমিল্লা-১০ আসনে বিএনপির এক প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে এবং কুমিল্লা-৩ আসনে আরেক বিএনপি প্রার্থীর বিষয়ে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছে।

আজ রোববার অনুষ্ঠিত আপিল শুনানিতে অনুপস্থিত অবস্থায় দ্বৈত নাগরিকত্বের কারণে কুমিল্লা-১০ আসনের বিএনপি প্রার্থী আবদুল গফুর ভূইঞার প্রার্থিতা বাতিল করা হয়। একই দিনে ঋণখেলাপির দায়ে চট্টগ্রাম-২ আসনের বিএনপি প্রার্থী সরওয়ার আলমগীরও তাঁর প্রার্থিতা হারান।

তবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এএমএম নাসির উদ্দিনের নেতৃত্বাধীন কমিশন কুমিল্লা-৩ আসনের বিএনপি প্রার্থী কাজী শাহ মোফাজ্জেল হোসেন কায়কোবাদের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেয়নি। তাঁর তুরস্কের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ সংক্রান্ত নথি যাচাইয়ের জন্য বিষয়টি মুলতবি রাখা হয়েছে।

এর আগে শনিবার কুমিল্লা-৪ আসনে বিএনপি প্রার্থী মঞ্জুরুল আহসান মুন্সির প্রার্থিতা ঋণখেলাপির কারণে বাতিল করা হয়। একই আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) প্রার্থী আবুল হাসনাত (হাসনাত আবদুল্লাহ নামে পরিচিত)–এর প্রার্থিতা বহাল রাখা হয়।

নয় দিনের আপিল শুনানির শেষ দিনে রোববার ইসি দ্বৈত নাগরিকত্ব সংক্রান্ত ২০ টির বেশি আবেদন, এমনকি স্বপ্রণোদিত (সুয়োমোটো) বিষয়সহ সব আপিল নিষ্পত্তি করে। একই ধরনের বিষয়ে অভিন্ন সিদ্ধান্ত নিশ্চিত করতেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয় বলে জানিয়েছে কমিশন।

দ্বৈত নাগরিকত্বের জটিলতায় পড়েও যাদের প্রার্থিতা শেষ পর্যন্ত বহাল হয়েছে, তাঁরা হলেন—বিএনপির আব্দুল আউয়াল মিন্টু (ফেনী-৩), আফরোজা খানম রিতা (মানিকগঞ্জ-৩), এ কে এম কামরুজ্জামান (দিনাজপুর-৫), শামা ওবায়েদ (ফরিদপুর-২), শওকতুল ইসলাম (মৌলভীবাজার-২), কবির আহমেদ ভূইঞা (ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪), মনিরুজ্জামান (সাতক্ষীরা-৪), তাহির রায়হান (সুনামগঞ্জ-২) ও ফাহিম চৌধুরী (শেরপুর-২) ; জামায়াতে ইসলামীর নজরুল ইসলাম (ঢাকা-১), জুনায়েদ হাসান (ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩), এ কে এম ফজলুল হক (চট্টগ্রাম-৯) ও মাহবুবুল আলম (কুড়িগ্রাম-৩) ; এনসিপির এহতেশামুল হক (সিলেট-১) ; স্বতন্ত্র প্রার্থী আনোয়ার হোসেন (সুনামগঞ্জ-৩) ও সুজাত মিয়া (হবিগঞ্জ-১) ; এবং ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের জহিরুল ইসলাম (নোয়াখালী-১)।

এ ছাড়া ঋণখেলাপি সংক্রান্ত আপিল নিষ্পত্তি করে চট্টগ্রাম-৪ আসনের বিএনপি প্রার্থী মোহাম্মদ আসলাম চৌধুরীর প্রার্থিতা বহাল রাখা হয় এবং যশোর-২ আসনে জামায়াত প্রার্থী মোহাম্মদ মসলেহ উদ্দিন ফরিদের প্রার্থিতা পুনর্বহাল করা হয়।

গত ১০ জানুয়ারি মনোনয়নপত্র বাছাইয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দায়ের করা আপিল শুনানি শুরু করে কমিশন। রোববার পর্যন্ত সব মিলিয়ে ৬৪৫টি আপিলের শুনানি ও নিষ্পত্তি শেষ করে।

নয় দিনের শুনানি শেষে ৪০০–এর বেশি প্রার্থী পুনর্বহাল হন। তাঁরা আগামী ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় ফিরেছেন।

শুনানি শেষে সিইসি নাসির উদ্দিন বলেন, রিটার্নিং কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল শুনানিতে কমিশন কোনো পক্ষপাত দেখায়নি। সিইসি বলেন, ‘আমি এবং আমার টিমের পক্ষ থেকে কোনো পক্ষপাতদুষ্ট সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়নি। দ্বৈত নাগরিকত্ব সংক্রান্ত সব বিষয়ে অভিন্ন নীতি অনুসরণ করা হয়েছে।’

ইসি সূত্রে জানা যায়, গত ২৯ ডিসেম্বর মনোনয়ন দাখিলের শেষ দিনে দেশের ৩০০ আসনে মোট ২ হাজার ৫৬৮ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দেন। যাচাই-বাছাই শেষে ১ হাজার ৮৪২টি মনোনয়ন বৈধ এবং ৭২৩টি বাতিল ঘোষণা করা হয়।

গত ১১ ডিসেম্বর নির্বাচন কমিশন আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ–সংক্রান্ত গণভোট একসঙ্গে আয়োজনের তফসিল ঘোষণা করে। ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি।

তফসিল অনুযায়ী, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২০ জানুয়ারি। নির্বাচনী প্রচার শুরু হবে ২২ জানুয়ারি থেকে এবং ভোটগ্রহণের ৪৮ ঘণ্টা আগে অর্থাৎ ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে প্রচার শেষ হবে।

