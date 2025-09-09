দক্ষিণ আফ্রিকায় সন্ত্রাসীদের গুলিতে বাংলাদেশি যুবক নিহত

মিরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
দক্ষিণ আফ্রিকায় সন্ত্রাসীদের গুলিতে চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলার এক যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার রাতে আফ্রিকার মেফ্রাউরের পুবালাঙ্গা এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। আজ মঙ্গলবার ভোরে তাঁর স্বজনেরা মৃত্যুর সংবাদ পান।
নিহত যুবকের নাম জহির উদ্দিন (৪২)। তিনি মিরসরাইয়ের দুর্গাপুর ইউনিয়নের পূর্ব দুর্গাপুর গ্রামের নুর আহম্মদের ছেলে।
জানা গেছে, ২০০৯ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় যান জহির উদ্দিন। শুরুতে নানা কষ্টের মধ্যে থাকলেও পরে সেখানে একটি দোকান চালু করেন। একটানা ১৬ বছর তিনি সেখানে ছিলেন।
জহিরের বড় ভাই মো. রেজাউল করিম বলেন, ‘আজ ভোরে খবর পাই আমার ভাইকে নিজ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে গুলি চালিয়ে হত্যা করেছে সন্ত্রাসীরা। জহির ১৬ বছর ধরে আফ্রিকায় ছিল। এর মধ্যে কখনো দেশে আসেনি। এখন আমার ভাই লাশ হয়ে ফিরবে। শুনেছি, তার মরদেহ বর্তমানে স্থানীয় একটি হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পাঠানোর পর দেশে আনা হবে।’
স্থানীয় বাসিন্দা ও নিহত ব্যক্তির আত্মীয় মো. আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘জহির ভাই মারা যাওয়ার খবর শুনে খুব খারাপ লাগছে। বিদেশে যাওয়ার পর আর দেশে ফেরেননি।’
