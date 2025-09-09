Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

দক্ষিণ আফ্রিকায় সন্ত্রাসীদের গুলিতে বাংলাদেশি যুবক নিহত

মিরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
জহির উদ্দিন। ছবি: সংগৃহীত
জহির উদ্দিন। ছবি: সংগৃহীত

দক্ষিণ আফ্রিকায় সন্ত্রাসীদের গুলিতে চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলার এক যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার রাতে আফ্রিকার মেফ্রাউরের পুবালাঙ্গা এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। আজ মঙ্গলবার ভোরে তাঁর স্বজনেরা মৃত্যুর সংবাদ পান।

নিহত যুবকের নাম জহির উদ্দিন (৪২)। তিনি মিরসরাইয়ের দুর্গাপুর ইউনিয়নের পূর্ব দুর্গাপুর গ্রামের নুর আহম্মদের ছেলে।

জানা গেছে, ২০০৯ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় যান জহির উদ্দিন। শুরুতে নানা কষ্টের মধ্যে থাকলেও পরে সেখানে একটি দোকান চালু করেন। একটানা ১৬ বছর তিনি সেখানে ছিলেন।

জহিরের বড় ভাই মো. রেজাউল করিম বলেন, ‘আজ ভোরে খবর পাই আমার ভাইকে নিজ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে গুলি চালিয়ে হত্যা করেছে সন্ত্রাসীরা। জহির ১৬ বছর ধরে আফ্রিকায় ছিল। এর মধ্যে কখনো দেশে আসেনি। এখন আমার ভাই লাশ হয়ে ফিরবে। শুনেছি, তার মরদেহ বর্তমানে স্থানীয় একটি হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পাঠানোর পর দেশে আনা হবে।’

স্থানীয় বাসিন্দা ও নিহত ব্যক্তির আত্মীয় মো. আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘জহির ভাই মারা যাওয়ার খবর শুনে খুব খারাপ লাগছে। বিদেশে যাওয়ার পর আর দেশে ফেরেননি।’

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলামিরসরাইনিহতবাংলাদেশিচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামদক্ষিণ আফ্রিকাজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সাবেক সচিবসহ আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

সাবেক সচিবসহ আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

বৈঠক চলাকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রধান উপদেষ্টার ফোনকল, না পেয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসএমএস

বৈঠক চলাকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রধান উপদেষ্টার ফোনকল, না পেয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসএমএস

ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল: রাজকীয় অপারেটরেও কাটছে না গরিবি হাল

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল: রাজকীয় অপারেটরেও কাটছে না গরিবি হাল

আস্থা ভোটে হেরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী, ফরাসি সরকারের পতন

আস্থা ভোটে হেরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী, ফরাসি সরকারের পতন

সম্পর্কিত

চট্টগ্রাম চেম্বারের প্রশাসক আনোয়ারকে অপসারণ, দায়িত্বে নূরুল্লাহ নূরী

চট্টগ্রাম চেম্বারের প্রশাসক আনোয়ারকে অপসারণ, দায়িত্বে নূরুল্লাহ নূরী

চোখে টর্চের আলো ফেলায় ১ জনকে পিটুনি, হাসপাতালে মৃত্যু

চোখে টর্চের আলো ফেলায় ১ জনকে পিটুনি, হাসপাতালে মৃত্যু

মাধবপুরে দুই ব্যক্তিকে ১ লাখ টাকা জরিমানা

মাধবপুরে দুই ব্যক্তিকে ১ লাখ টাকা জরিমানা

ধর্ষণের পর শিক্ষার্থীদের গলায় দা ঠেকিয়ে ভয় দেখাতেন শিক্ষক

ধর্ষণের পর শিক্ষার্থীদের গলায় দা ঠেকিয়ে ভয় দেখাতেন শিক্ষক