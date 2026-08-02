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চট্টগ্রাম

পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়ে পাহাড়ের প্রতিনিধিত্ব নেই: চট্টগ্রামে নাহিদ ইসলাম

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়ে পাহাড়ের প্রতিনিধিত্ব নেই: চট্টগ্রামে নাহিদ ইসলাম
চট্টগ্রাম প্রেসক্লাব মিলনায়তনে এনসিপির তিন পার্বত্য জেলার উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য দিচ্ছেন নাহিদ ইসলাম। ছবি: আজকের পত্রিকা

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পার্বত্য এলাকার কোনো প্রতিনিধিত্বকারী নেই বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। আজ রোববার বিকেল ৪টায় চট্টগ্রাম প্রেসক্লাব মিলনায়তনে এনসিপির তিন পার্বত্য জেলার উদ্যোগে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন।

নাহিদ ইসলাম বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়ের বর্তমানে যিনি দায়িত্বে আছেন বা যিনি প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন, তিনি একজন সমতলের বাঙালি। তাঁর ভাষ্য, তিনি পাহাড়ের কেউ নন, পাহাড়েরও কোনো বাঙালি নন।

নাহিদ ইসলাম আরও বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য মন্ত্রিসভায় দীপেন দেওয়ানকে রাখা হয়েছিল। তবে কিছুদিন পর তাঁকে মন্ত্রিত্ব থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

তিনি বলেন, ‘সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে দীপেন দেওয়ান যিনি সংসদে এসেছেন, পরবর্তীতে মন্ত্রী হয়েছেন, সরকার তাঁকে পরে সরিয়ে ফেলেছে। এটা বাংলাদেশের ইতিহাসে কখনো হয়েছে কিনা সেটা আমার জানা নাই। সরকার এটা করতে পারছে কারণ সরকার কোনো জবাবদিহিতার আওতায় নেই।’

জুলাই সনদের প্রশ্নে পাহাড় থেকে সবার আওয়াজ তোলা উচিত বলেও মন্তব্য করেন এনসিপি আহ্বায়ক। তিনি বলেন, ‘সুতরাং আমরা মনে করি, জুলাই সনদ প্রশ্নে পাহাড় থেকে সবার আওয়াজ তোলা উচিত। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে যাতে পাহাড়ের নাগরিক অধিকার আমরা নিশ্চিত করতে পারি। জুলাই এমন একটা জায়গা, যেখানে গণতন্ত্রের প্রশ্নে আমরা সকলেই ঐক্যবদ্ধ হতে পারি।’

স্থানীয় সরকার নির্বাচনে তিন পার্বত্য জেলায় বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করা হবে বলেও জানান নাহিদ ইসলাম। তাঁর ভাষ্য, ‘যাতে সেখান থেকে আমরা জনপ্রতিনিধি বের করে নিয়ে আসতে পারি।’

পাহাড়ের দীর্ঘদিনের বঞ্চনা, শোষণ, নিপীড়ন ও অন্যান্য সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান প্রয়োজন বলেও উল্লেখ করেন তিনি। নাহিদ ইসলাম বলেন, “রাজনৈতিক দলগুলোকে আলাপ-আলোচনা ও সংলাপের মাধ্যমে একটা রাজনৈতিক সমাধানের দিকে যেতে হবে।”

সামরিক কায়দায় এসব সমস্যার স্থায়ী সমাধান প্রত্যাশা করা সমীচীন নয় বলেও মন্তব্য করেন এনসিপি আহ্বায়ক। তিনি বলেন, পাহাড়ে বিদ্যমান দ্বন্দ্বকে যারা জিইয়ে রেখে সুবিধা নিতে চায়, তাদের চিহ্নিত করতে হবে।

নাহিদ ইসলাম আরও বলেন, পাহাড়ের সমস্যা নিয়ে পুরোনোরা পারেনি, এখন যারা তরুণ, যুবসমাজ ও শিক্ষার্থী আছেন, তাঁদের নতুন করে এ বিষয়ে ভাবা উচিত।

এনসিপি চট্টগ্রামের বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম সুজাউদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় পার্বত্য তিন জেলার এনসিপি নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

প্রেসক্লাবচট্টগ্রাম বিভাগপার্বত্য চট্টগ্রামজেলার খবরনাহিদ ইসলামএনসিপি
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