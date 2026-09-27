সাত ইসলামি দলের ঐক্যের রূপরেখা চূড়ান্ত করতে হেফাজত আমিরের বৈঠক

কওমি ঘরানার সাতটি ইসলামি রাজনৈতিক দলের ঐক্যের খসড়া রূপরেখা চূড়ান্ত করতে চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের আমির আল্লামা শাহ মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরীর সঙ্গে বৈঠক শুরু হয়েছে। ইসলামি দলগুলোকে একটি অভিন্ন রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মে আনার লক্ষ্যে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
আজ রোববার বেলা ১১টায় ফটিকছড়ির আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া আজিজুল উলুম বাবুনগর মাদ্রাসায় আল্লামা শাহ মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরীর সভাপতিত্বে মূল বৈঠক শুরু হয়।
হেফাজতে ইসলাম সূত্রে জানা যায়, দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সাত দলের প্রতিনিধিরা সকাল ৯টার দিকে বাবুনগর মাদ্রাসায় আসতে শুরু করেন। পরে সকাল ১০টায় উপকমিটির সদস্যদের নিয়ে খসড়া রূপরেখা নিয়ে একটি বৈঠক হয়। এরপর সকাল ১১টায় মূল বৈঠক শুরু হয়। প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত বৈঠক চলছিল।
জানা গেছে, কওমি ঘরানার সাতটি ইসলামি রাজনৈতিক দলের সম্ভাব্য ঐক্যের খসড়া রূপরেখা চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে হেফাজতের আমির আল্লামা শাহ মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী এ বৈঠকের আহ্বান করেছেন।
বৈঠকে ঐক্য প্রক্রিয়ায় যুক্ত সাতটি দলের পক্ষ থেকে পাঁচজন করে প্রতিনিধি অংশ নিয়েছেন। দলগুলো হলো ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ, খেলাফত মজলিস, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন, ইসলামী ঐক্যজোট ও বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি।
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