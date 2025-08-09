Ajker Patrika
আখাউড়ায় পরিত্যক্ত মাদ্রাসার কক্ষ থেকে নারীর লাশ উদ্ধার, শরীরে আঘাতের চিহ্ন

আখাউড়া প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ায় একটি পরিত্যক্ত মাদ্রাসা থেকে অজ্ঞাতনামা এক নারীর (৫০) লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

শনিবার (৯ আগস্ট) দুপুর ১২টার দিকে আখাউড়া পৌরসভার কুমারপাড়া এলাকায় সিলেট রেললাইনের পাশে অবস্থিত টিনশেটের মাদ্রাসা ঘর থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

আখাউড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ ছমিউদ্দিন জানান, লাশের কানের পাশে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। মৃত্যুর সঠিক কারণ ময়নাতদন্তের পর জানা যাবে। এ ঘটনায় আইনিপ্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

