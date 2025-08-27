দেশ ফ্যাসিবাদমুক্ত হলেও চাঁদাবাজি বন্ধ হয়নি: তানিয়া রব

কমলনগর (লক্ষ্মীপুর) প্রতিনিধি
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জেএসডি) কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি তানিয়া রব বলেছেন, ‘দেশ ফ্যাসিবাদমুক্ত হলেও চাঁদাবাজি বন্ধ হয়নি। এ জন্য কী আমরা দেশকে ফ্যাসিবাদমুক্ত করেছি?’ আজ বুধবার বিকেলে লক্ষ্মীপুরের কমলনগর উপজেলা জেএসডির আয়োজনে পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
তানিয়া রব আরও বলেন, ‘রামগতি-কমলনগরের প্রধান সমস্যা নদীভাঙন। ১৯৯৬ সালে আ স ম রব সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে নদী ড্রেজিংয়ের কাজ করতে গেলে একটি পক্ষ তা করতে দেয়নি। বিগত ২৫ বছরে কেউ সে কাজটি আর গুরুত্বের সঙ্গে দেখেনি। এখন নদীবাঁধ প্রকল্প বরাদ্দের নামে লুটপাট হচ্ছে। আমরা সবাই জানি, কারা করছে এ লুটপাট ও চাঁদাবাজি।’
তানিয়া রব বলেন, ‘আ স ম রব বহু বছর আগ থেকে দেশের উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষ শ্রেণিতে ভাগ করার প্রস্তাব করেন; আজ সকল দল সে প্রস্তাবকে সমর্থন করছে। আ স ম রবের সেই স্বপ্নই ছিল দেশের মানুষের মুক্তির উন্নয়নের চিন্তা। এখন আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে দেশ ফ্যাসিস্টমুক্ত করলেও লোভে পড়ে একটি পক্ষ লুটপাটে ব্যস্ত রয়েছে; এটা লজ্জার বিষয়।’
জেএসডির এ নেত্রী বলেন, ‘রামগতি-কমলনগর নিয়ে আ স ম রব যে উন্নয়নের স্বপ্ন দেখেছেন, এখন তা বাস্তবায়নের পথে। সুতরাং মুক্তিসংগ্রামের অন্যতম নায়ক আ স ম রব। এটা আপনাদের জন্য গৌরবের। রামগতি-কমলনগরের এ গৌরব ধরে রাখার দায়িত্ব আপনাদের। এ জন্য জনগণের প্রয়োজনে, দেশের স্বার্থে আমাদের ঐক্য ধরে রাখতে হবে।’
উপজেলা জেএসডির সভাপতি অধ্যক্ষ আবদুল মোতালেবের সভাপতিত্বে ও সাংগঠনিক সম্পাদক মমিন উল্লাহর সঞ্চালনায় পথসভায় আরও বক্তব্য দেন কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট সৈয়দ বেলায়েত হোসেন বেলাল, সংস্কৃতিবিষয়ক সম্পাদক ফারজানা জাহান দিবা প্রমুখ।
