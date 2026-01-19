কক্সবাজারে যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার, হত্যাকাণ্ড বলছে পরিবার

কক্সবাজার প্রতিনিধি
চট্টগ্রামের কক্সবাজারে রহিদ বড়ুয়া (১৯) নামের এক যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার (১৯ জানুয়ারি) সকালে শহরের বিজিবি ক্যাম্পের পশ্চিমপাড়ায় বাড়ির কাছে একটি গাছ থেকে তাঁর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়। পরিবারের দাবি, বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে রহিদকে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা।
রহিদ ওই এলাকার কালু বড়ুয়ার ছেলে। তিনি চট্টগ্রাম নগরীর নিউমার্কেটের একটি দোকানে কর্মচারী ছিলেন।
কালু বড়ুয়া জানান, গতকাল রোববার দিবাগত রাত ১২টার দিকে বাসার সামনে ছিলেন রহিদ। এ সময় দুটি অটোরিকশায় করে এসে তাঁকে ডেকে নিয়ে যান কয়েকজন। এর পর থেকে তাঁর ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। ভোরে পার্শ্ববর্তী এক আত্মীয়ের বাড়ির তেঁতুলগাছে রহিদের ঝুলন্ত লাশ দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা।
কালু বড়ুয়া অভিযোগ করেন, ফেসবুকে রহিদের একটি স্ট্যাটাসকে কেন্দ্র করে তিন মাস আগে স্থানীয় ছোটন নামের একজনের সঙ্গে বিরোধ দেখা দেয়। এ ঘটনার পর মুচলেকা দিয়ে চট্টগ্রাম চলে যান রহিদ। এবার বাড়িতে এলে তাঁকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। কালু বড়ুয়ার দাবি, তাঁর ছেলের মরদেহে বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন মিলেছে।
কক্সবাজার সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ছমি উদ্দীন বলেন, লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হয়েছে। এটি হত্যা নাকি আত্মহত্যা, তা এখন পর্যন্ত নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। এ ব্যাপারে তদন্ত চলছে।
