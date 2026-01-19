অভিজ্ঞতা ছাড়াই কর্মী নেবে আরএফএল

চাকরি ডেস্ক
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আরএফএল গ্রুপ। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানটিতে এমটিও (এক্সপোর্ট) পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। রোববার (১৮ জানুয়ারি) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: এমটিও, (এক্সপোর্ট)।
পদ সংখ্যা: ১০ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ বা বিবিএ ডিগ্রি থাকতে হবে।
অন্যান্য যোগ্যতা: রপ্তানি বিষয়ে দক্ষতা।
অভিজ্ঞতা: প্রয়োজন নেই।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: ২৪ থেকে ৩০ বছর।
কর্মস্থল: হবিগঞ্জ।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী ৬ মাস পর ইনক্রিমেন্ট, আবাসন ব্যবস্থা, মোবাইল বিল, ভ্রমণ ভাতা এবং প্রভিডেন্ট ফান্ড, দুপুর ও রাতের খাবারের সুবিধা (আংশিক ভর্তুকি), দুটি উৎসব বোনাসসহ আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
