অভিজ্ঞতা ছাড়াই কর্মী নেবে আরএফএল

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আরএফএল গ্রুপ। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানটিতে এমটিও (এক্সপোর্ট) পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। রোববার (১৮ জানুয়ারি) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: এমটিও, (এক্সপোর্ট)।

পদ সংখ্যা: ১০ টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ বা বিবিএ ডিগ্রি থাকতে হবে।

অন্যান্য যোগ্যতা: রপ্তানি বিষয়ে দক্ষতা।

অভিজ্ঞতা: প্রয়োজন নেই।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: ২৪ থেকে ৩০ বছর।

কর্মস্থল: হবিগঞ্জ।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী ৬ মাস পর ইনক্রিমেন্ট, আবাসন ব্যবস্থা, মোবাইল বিল, ভ্রমণ ভাতা এবং প্রভিডেন্ট ফান্ড, দুপুর ও রাতের খাবারের সুবিধা (আংশিক ভর্তুকি), দুটি উৎসব বোনাসসহ আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

