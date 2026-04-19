Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

সীতাকুণ্ডে চলন্ত ট্রেনের ছাদ থেকে পড়ে কিশোরের মৃত্যু

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে ট্রেনের ছাদ থেকে পড়ে মো. ফয়সাল আহমেদ (১৫) নামের এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার দুপুরে উপজেলার বারৈয়ারঢালা ইউনিয়নের কলাবাড়িয়া রেললাইন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ফয়সাল কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন এলাকার মো. বশিরের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শীর বরাতে রেলওয়ে পুলিশ জানান, চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে আসা ময়মনসিংহ-জামালপুরগামী বিজয় এক্সপ্রেস ট্রেন সীতাকুণ্ড পৌর সদরের কলাবাড়িয়া রেললাইন এলাকা অতিক্রমকালে ট্রেনের ছাদে থাকা ফয়সাল ছিটকে নিচে পড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

সীতাকুণ্ড রেলওয়ে পুলিশ ইনচার্জ দীপক দেওয়ান জানান, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়েছে। পরে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরির পর ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। সেই সঙ্গে নিহত ব্যক্তির পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে দুর্ঘটনার বিষয়টি জানানো হয়েছে।

